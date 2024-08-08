Дал подъем моей карьере, – Jerry Heil удивила, как 8 лет назад ее поддержал Вакарчук

Певица Jerry Heil рассказала об артисте, который помог ей на старте карьеры. Также звезда анонсировала с ним дуэт.

Jerry Heil сегодня знают как известную артистку, представительницу Украины на Евровидении и исполнительницу своих хитов. Но к этому успеху артистка преодолела немалый путь.

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Певица вспомнила, как один из знаменитых украинских исполнителей дал ей толчок в карьере. Это лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

Сейчас меня уже знают как артистку и исполнительницу собственных песен, однако те из вас, кто со мной с самого начала, помнят кудрявую Jerry Heil в свитере и тот счастливый день, когда 8 лет назад именно Святослав впервые дал сильный подъем моей карьере, тогда еще как кавер-исполнительницы, которая тогда исполнила "Я так хочу до тебе",

– рассказала Jerry Heil.

Певица поделилась, что Вакарчук опубликовал кавер-версию Яны в своих соцсетях. Так тысячи людей впервые услышали об артистке. Jerry Heil поделилась совместным фото со Святославом и анонсировала совместный трек.



Jerry Heil и Святослав Вакарчук / Фото из инстаграма Jerry Heil

Ранее "Океан Эльзы" анонсировал проект "Тот день" (ОЕ30 edition). Это будут дуэты с украинскими исполнителями и перепевки хитов группы. Известно, что Святослав Вакарчук выпустит треки не только с Jerry Heil, но и с KOLA, SHUMEI.