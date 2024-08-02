Неожиданный дуэт года: Jerry Heil и Дантес презентовали совместный трек

Украинские исполнители Jerry Heil и Владимир Дантес презентовали совместный трек "Губы в губах", который уже успел покорить сердца слушателей. Кроме того, артисты выставили видеоработу к новой композиции.

Как отмечают слушатели, песня и клип к ней вызывают теплые воспоминания о беззаботной юности и первой любви. После релиза артисты подробнее рассказали о коллаборации

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Так, по словам Jerry Heil, идея дуэта с Дантесом возникла после многолетнего сотрудничества и дружбы.

Мы хорошо общаемся с Вовой еще с тех времен, когда я писала для него песни. Для меня это тогда стало большой опорой, и я очень благодарна ему за то, что он разглядел во мне потенциал. Тогда я, возможно, даже не позволила бы себе предложить Вове совместную работу, да и не было материала, который бы нас музыкально объединил. А для меня музыка – это прежде всего. Однако Вова время от времени присылал мне свои новые демо, и я ему тоже. Так возобновилось наше общение в последнее время, и это вылилось в коллаборацию,

– поделилась певица.

Владимир Дантес отметил, что трек является отражением его личных переживаний: "Мое творчество – это сам я, моя музыка – это отражение историй, что пережил я".

Песня "Губы в губах" рассказывает о ностальгии по утраченному прошлому, о летних лагерях, первые поцелуи и ощущение безграничной свободы. Jerry Heil подчеркнула, что хотела напомнить о временах, "когда самым страшным было слишком поздно прийти домой".

Jerry Heil & Volodymyr Dantes – "Губы в губах": смотрите видео онлайн

Реакция слушателей на новый трек оказалась чрезвычайно положительной. Фанаты отмечают, что песня вызывает "слезы на глазах от ностальгии" и "телепортирует в 2008 год". Многие уже называют "Губы в губах" новым хитом 2024 года.