Давал поводы, – известный певец ошеломил признанием, почему жена ревновала его

Певец Ivan NAVI скрывал свою возлюбленную несколько лет. Теперь он рассказал, почему не делился личным и были ли конфликты и ревность в их отношениях.

Ivan NAVI рассказал публике о своей жене Романии лишь недавно. Решение скрывать отношения пара приняла потому, что, по их мнению, в шоу-бизе личное должно оставаться личным.

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Уже когда Ivan NAVI не имеет секретов от поклонников, он признался, что в отношениях с любимой случались конфликты и ревность. Ведь у поклонниц складывалось впечатление, что он холостяк.

В начале ревность была, и не маленькая. Возможно, из-за того, что я мог давать какие-то поводы. Где-то себе позволял полайкать или написать что-то девушкам. Конечно, это было невинно. Но любимой было неприятно. Потом понял, что наши проблемы из-за моего поведения. Причина во мне. Если ты не даешь причин для ревности, то их и не будет,

– поделился певец.

Ivan NAVI также рассказал, что его свадьба с Романией была скромной и маленькой. На праздник пригласили только самых родных – 20 гостей.

"Я не хотел делать ничего помпезного, а жена меня в этом поддержала", – заметил NAVI.

Напомним, Ivan NAVI и его жена встречались три года, после чего сыграли свадьбу. В августе 2023 года у супругов родился первенец Дарий. Только осенью прошлого года артист показал свою возлюбленную.