Бракосочетание, развод и пополнение в семьях звезд: важные события недели, которые нельзя пропустить

На этой неделе двое знаменитостей сообщили о помолвке, один актер рассказал о разрыве, а звездная пара стала родителями близнецов. Кроме того, Букингемский дворец сделал новое заявление по поводу Чарльза III, а Jerry Heil и alyona alyona поехали в Швецию, где уже совсем скоро представят Украину на сцене Евровидения-2024.

О важнейших событиях недели, состоявшиеся с 22 по 28 апреля, подробнее расскажет Show 24.

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Какой была неделя, что проходит

34-летний Саймон Порт Жакемус, основатель модного дома Jacquemus, и его муж-бизнесмен Марк Маэстри объявили о пополнении в семье. У пары 20 апреля родились мальчик и девочка, которых они назвали Мия и Сан.

Кроме того, недавно блогеру Ксюше Манекен сделали предложение. Жениха инфлюэнсера зовут Андрей и он работает в сфере недвижимости.

Актриса Дарья Барихашвили тоже сообщила о помолвке. Ее коллега, актер Сергей Пономаренко, организовал романтическое предложение в Киевской области и девушка сказала ему "да".

В то же время, украинский актер Владимир Гладкий из сериала "Участковый с ДВРЗ" разорвал пятилетние отношения с девушкой Джулией. На их расставание повлияло разное видение пары своего будущего: Юлия переехала в США, а Владимир остался в Украине.

С важного, что произошло на днях, Jerry Heil и alyona alyona отправились в Швецию на Евровидение-2024 и провели первую репетицию в Мальме. Дуэт продемонстрировал себя в ярких костюмах, что символизируют героизм украинцев: Яна надела бежевое платье, а Алена– серый костюм, обе с элементами доспехов. Освещение сцены было темно-фиолетовым, создавая неповторимую атмосферу для их выступления.

Однако перед шоу у Алены были проблемы со здоровьем. Стресс и продолжавшаяся 26-часовая дорога повлияли на ее голос, и певица охрипла. Вопреки этому она вышла на сцену вместе с Яной, чтобы выполнить Teresa & Maria. Дуэт представил обновленную версию песни, которая соединила исполнение хором и вступление с лупером.

Подчеркнем, на этой неделе также стало известно, что спикером от Украины на песенном конкурсе станет победительница Евровидения-2016 Джамала. Певица объявит баллы Нацжуры страны во время прямого эфира финала 11 мая.

В феврале королю Чарльзу III диагностировали рак. К счастью, болезнь обнаружили на ранних стадиях, что увеличило вероятность успешного выздоровления. Для лечения заболевания монарх прошел лучевую терапию в Лондоне. В то же время, Чарльз III стремится восстановить королевские обязанности.

Его первое публичное появление запланировано на 30 апреля, когда они с королевой посетит онкологический центр, чтобы встретиться с медицинскими работниками и пациентами.