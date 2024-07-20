"Это была пуля в украинский язык": знаменитости с грустью реагируют на гибель Ирины Фарион

19 июля, во Львове было совершено покушение на языковеда Ирину Фарион. Женщину госпитализировали в критическом состоянии, впрочем, перед полуночью она умерла.

Украинские знаменитости выражают соболезнования семье покойного филолога. О реакции Наталки Денисенко, Рамины Эсхакзай, YARMAK и других звезд читайте на Show 24.

Не пропустите Убийство Ирины Фарион: чем известна языковед и бывший нардеп

Маша Ефросинина

Ведущая отметила, что убийства детей и женщин со стороны россиян – пожизненная трагедия Украины. В то же время уничтожение украинцев внутри страны – терроризм.



Маша Ефросинина о смерти Фарион / Скриншот из инстаграм-сторис

Екатерина Полтавская

Жена Владимира Остапчука призналась, что ей плохо от мысли о том, что кто-то может просто застрелить человека. Несмотря на разные взгляды с Ириной, блогерша ни в коем случае не пожелала бы ей такой смерти.



Екатерина Полтавская о гибели Ирины Фарион / Скриншот из инстаграм-сторис

YARMAK

Рэпер, который сейчас в ВСУ, также заверил, что не соглашался с большинством мнений языковеда. Впрочем, он заметил, что уважал Фарион за ее "устойчивые взгляды".

Опять за украинский убивают! Некоторые просто опережали время!

– поделился артист.



YARMAK о смерти Фарион / Скриншот из инстаграм-сторис

Оля Цибульская

Певица сделала репост сообщения юмориста Феликса Редьки, который подчеркнул важность "оставаться людьми посреди темноты". Исполнительница отметила, что радоваться трагической гибели Фарион означает быть похожим на россиян.



Оля Цибульская о Фарион / Скриншот из инстаграм-сторис

Рамина Эсхакзай

Ведущая посвятила пост погибшему языковеду. В нем журналистка выразила соболезнования семье покойной Фарион и заверила, что вклад Ирины в распространении украинского языка среди граждан был необъятным.

После нашего интервью с ней об истории украинской культуры и наследия, трое моих знакомых перешли на украинский язык. Они поняли на языке фактов, почему это важно. Жаль, что в стране, где идет полномасштабная война, так легко можно лишить человека жизни. Безоружную женщину. Позор тем, кто шутит над этим ужасным убийством,

– подчеркнула Рамина.

Григорий Решетник

Телеведущий выразил соболезнования родным Фарион. Он отметил, что убийцы языковеда как можно скорее должны понести ответственность за содеянное.



Решетник о смерти Фарион / Скриншот из инстаграм-сторис

Ирина Федишин

Певица опубликовала сообщение, посвященное покойной Фарион. Артистка заверила, что украинцы живут в страшное и ужасное время.

Ужасные новости. Светлая память свободному Человеку. Это была пуля в украинский язык,

– отметила Федишин.

Наталья Денисенко

Актриса надеется, что будет расследование убийства языковеда. По словам Денисенко, в Украине "опасно быть сильным человеком с ярко выраженной позицией".



Наталка Денисенко о гибели Фарион / Скриншот из инстаграм-сторис

Отметим, в настоящее время проводится расследование убийства Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что правоохранители выделили основные версии мотивов преступника – личная неприязнь или общественно-политическая деятельность. В то же время министр не исключает возможность заказного убийства.