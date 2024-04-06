"Мама" Верки Сердючки растрогала поклонников фотографиями с беременной дочерью: чувственные фото

"Мама" Верки Сердючки Инна Белоконь уже скоро станет бабушкой. Она очаровала поклонников фотографиями с семейной фотосессии, на которой можно увидеть и беременную дочь актрисы.

О счастливом событии Яна, дочь Инны Белоконь, рассказала подписчикам лишь несколько месяцев назад. Однако, подробностей о беременности девушка решила не раскрывать.

К слову Виталий Козловский растрогал чувственными фото с женой и новорожденным сыном

Инна Белоконь очаровала поклонников

В своем блоге девушка опубликовала нежные семейные фото с мамой. На фотографиях Яна с Инной одеты в белые рубашки и джинсы. Женщины будто дополняют своими образами друг друга. Также на фото Инна целует дочь и чувственно обнимает ее беременный животик.

Самое теплое видео на память, потому что понимаешь, как быстро идет время. Мама,

– подписала фотографии Яна.



Инна Белоконь вместе с дочерью Яной / Фото из инстаграмма Макогон



"Мама" Верки станет бабушкой / Фото из инстаграмма дочери Инны



Инна Белоконь очаровала поклонников / Фото из инстаграмма Яны Макогон

В то же время пользователи просто в восторге от красоты женщин. К тому же поклонники желают им счастья.

"Самые лучшие, счастья вам!";

"Таааак нежно";

"Какие вы класснючие!!! Самые очаровательные, самые милые, самые теплые и нежные мгновения";

"Мурашки, очень нежно!";

"Смотрю и глаза радуются - девочки, Вы классные".

Недавно Виталий Козловский впервые стал отцом

Военный 25 февраля 2024 года стал отцом сына. Кроме того, он рассекретил имя малыша. Его назвали Оскаром.

Певец признался, что они с любимой уже достаточно давно работали над тем, чтобы стать родителями, еще до полномасштабной войны. Однако радостную весть Виталий узнал, когда был на полигоне.

Военный также добавил, что присутствовал на родах. Сначала он не очень этого хотел, однако впоследствии понял, что это было правильное решение.



Виталий Козловский стал отцом / Скриншот из видео