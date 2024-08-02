Светлая память, – Илона Гвоздева со щемящейся болью сообщила о горе в семье

Известная украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева поделилась с поклонниками печальным известием. Семью постигло непоправимое горе.

Как оказалось, ушел из жизни дедушка ее мужа Ивана Хомячука. Илона почтила память покойного в своем инстаграме.

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Танцовщица поделилась фото, на которых дедушка изображен вместе со своей женой. Эти фотографии напомнили о недавней семейной фотосессии, где участвовали все члены семьи, включая бабушку и дедушку Ивана. Сейчас эти кадры приобрели особое, ностальгическое значение для семьи.

Теперь вы вместе на небесах. Светлая память и пусть земля вам будет пухом,

– отметила танцовщица.

Заметим, о смерти бабушки мужа Илона сообщила в марте 2023 года. Тогда она написала: "Светлая Вам память. Своих родных бабушек я потеряла уже очень давно, и выйдя замуж за своего мужа вновь нашла близкого человека! Это была невероятная женщина, всегда искренняя улыбка, сколько добра и любви было в ее глазах, какие у нее были золотые руки и доброе сердце любящей матери, бабушки и женщины".

Поклонники Илоны Гвоздевой и ее семьи выражают свои соболезнования и поддержку в это нелегкое время.