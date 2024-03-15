Украинский ведущий Григорий Решетник после проведения скандальной свадьбы экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей работницы ГБР Роксоланы Москвы, впервые развернуто ответил на критику в свой адрес. Шоумен не считает себя виновным в ситуации и не чувствует хейта от людей, с которыми встречается на улице.

Кроме Решетника, на свадьбе выступили и другие украинские звезды, в частности Оля Полякова, Дзидзьо и Александр Пономарев. Однако такой банкет в разгар войны возмутил многих.

К слову Я – лейтенант запаса, – Григорий Решетник честно ответил, пойдет ли воевать

Последствия проведения скандальной свадьбы

Григорий отметил, что не хотел сразу записывать публичные оправдания или объяснения, а стремился дождаться откровенного разговора. Решетник сначала объяснил, что не нашел никакой сомнительной информации о репутации молодоженов.

Более того, он считает, что, если они устраивают свадьбу и могут свободно передвигаться, то у правоохранителей не может быть никаких претензий к этим людям.

У ведущего не возникло негативного предчувствия относительно большой свадьбы на 400 гостей под Львовом, однако он признался, что не ожидал такого количества людей. На празднике шоумен видел военных, вышиванки, гостей, которые пели гимн Украины и чтили память погибших минутой молчания. К тому же на свадьбе собирали деньги на ВСУ и выкрикивали: "Слава Украине! Героям Слава!".

Интервью Григория Решетника Алине Доротюк: смотрите видео онлайн

Григорий также прокомментировал опубликованные видео, где он говорит фразы: "Гуляет вся страна" и "Все актуально, если оно в правильном контексте", а одновременно на кадрах демонстрируют прощание с погибшими военными.

Когда нет к каким поступкам придраться, надо цепляться к фразам. Если это спланированная инициатива, то можно вырвать фразу из ее контекста, а потом это смонтировать,

– высказывается ведущий.

Решетник поделился, что на свадьбе он сказал о гулянии страны, потому что на празднике было много разных гостей. По мнению Григория, его бывший коллега, уже экс-ведущий канала СТБ, воспользовался этой возможностью, чтобы подставить Решетника и занять его место.

Шоумен заверил, что у него совесть чиста, потому что он "платит налоги, очень много помогает ВСУ и отказался от сотрудничества с россиянами", которую ему предлагали после полномасштабного вторжения.

Я только что попросил прощения у тех, кто увидел вырванную из контекста фразу, смонтированный ролик и поверил в это. Я убежден, что не все они боты, и кто-то точно эмоционально отреагировал. Но моя позиция тоже может быть. Ведущие, певцы, официанты не могут заниматься еще и коррупцией в нашей стране,

– говорит Решетник.

К тому же Григорий отметил, что не ведет никаких дел с бюджетными средствами, потому что очень волнуется за свою репутацию. А заработанный на свадьбе гонорар вроде бы потратил также и на помощь военным.

Что известно о скандальной свадьбе