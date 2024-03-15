Молчит о войне: Григорий Решетник рассказал, где сейчас его экс-коллега Надежда Мейхер

Ведущий Григорий Решетник и Надежда Мейхер около 3 лет были ведущими программы о звездах. Шоумен рассказал, поддерживает ли связь с певицей и где она находится сейчас.

Григорий Решетник в последний раз виделся с Надеждой Мейхер на записи развлекательной программы на одном из телеканалов, это было 3 – 4 года назад. Сейчас он с певицей не общается.

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Где сейчас Надежда Мейхер

Телеведущий рассказал, что много работал с Надеждой и относится к ней с уважением как к творческому человеку. Но не стал обходить факт, что ее карьера во многом строилась и в российском шоубизнесе.

Насколько мне известно, она, видимо, за границей в Европе. Надя жила в Киеве до всех событий и часто говорила, что ей некомфортно в большом соседском мегаполисе (Москве, – Show 24) и она не хочет там жить. Они с мужем жили здесь, но сейчас, видимо, определились и сделали свое решение. Я знаю, что она неактивна в соцсетях, но ничего не могу плохого сказать,

– поделился Григорий Решетник.

По мнению ведущего, Надежды Мейхер сложно из-за мужа-россиянина и детей. Вероятно, она одинаково чувствует, что должна была бы высказаться.

"Я думаю, что ей очень сложно. Потому что все равно надо выражать позицию, принимать или темную сторону или белую в противном случае это очень сильно разъедает изнутри. Разорваться, двое детей, муж, возможно, ставит ультиматум. Это надо чем-то жертвовать", – добавил Решетник.

Что Решетник думает о такой позиции Мейхер

Григорий Решетник отметил, что сожалеет из-за молчания бывшей коллеги. Но не берется ее осуждать или давать оценки. Он добавил, что элементарно не владеет информацией, ведь не общался с Мейхер.

Сложно ставить ярлыки, тем более когда ты этого человека знаешь, когда она тебе ничего плохого не сказала. Возможно, она нам помогает. Очень жалею, что Надя не высказывает свое мнение, позицию. Я думаю, это большая ее боль. Люди должны сами делать выводы: доверять, или прощать, или прощать, – считает шоумен.

Интервью Григория Решетника: смотрите видео онлайн

Что известно о позиции певицы