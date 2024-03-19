Скандалы из-за языка и заявления о Крыме: где сейчас "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша

Маргарита Паша представляла Украину на конкурсе красоты "Мисс Мира" в 2019 году. Она стала одной из самых одиозных участниц, ведь попала в несколько скандалов. Как сложилась ее судьба после конкурса – читайте дальше.

Маргарита Паша родилась в России. Когда ей было 3 года, семья будущей модели переехала в Харьков, пишет Show 24.

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Что известно о "Мисс Украина" Маргарите Паше

Маргарита Паша получала образование в институте международных отношений КНУ имени Шевченко по специальности "менеджмент". Также она является мастером спорта по художественной гимнастике.

В 2015 году Маргарита впервые приняла участие в конкурсе "Мисс Украина", получив тогда звание Miss Ukraine International. О победе она мечтала с детства, поэтому подалась на конкурс красоты во второй раз, в 2019 году.

Девушке удалось победить среди остальных 24 участниц и получить право представлять Украину на "Мисс Мира-2019". Уже на самом конкурсе красоты, который проходил в Лондоне, Маргарита Паша вошла в топ-40.



Маргарита Паша / Фото из ее инстаграма

Скандал из-за языка и Крыма

Во время подготовки к конкурсу красоты Маргарита Паша давала интервью и много общалась с журналистами. Однако Екатерина Осадчая сообщила, что "Мисс Украина" отказалась давать ей интервью на украинском.

У каждого человека всегда есть выбор, в какой бы ситуации он ни был. Я имею право выражать свои мысли на том языке, котором захочу. Или закон Украины не позволяет мне думать на русском?

– прокомментировала инцидент Маргарита Паша.

Но уже в следующем посте она назвала скандал "искусственно раздутым" и сказала, что очень любит свою страну. Давать интервью украинской Осадчей она отказалась из-за переутомления и плохого самочувствия.



Маргарита Паша / Фото из ее инстаграма

Через некоторое время Маргарита Паша снова попала в скандал, на этот раз из-за неоднозначной позиции относительно временно оккупированного Крыма.

Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам людям,

– сказала представительница Украины.

Кроме этого, после пожелания процветания Крыму, который является аннексирован Россией, Маргарита Паша ответила на заявления хейтеров. Девушка написала в сети цитату о псевдопатриотах.

"Особая привлекательность патриотизма заключается в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. При чем с чувством глубокого достоинства", – написала Маргарита Паша.



Маргарита Паша / Фото из ее инстаграма

Где сейчас Маргарита Паша

Накануне полномасштабного вторжения Маргарита Паша выехала на Мальдивы. На некоторое время она исчезла из соцсетей, но начала возвращаться в инстаграм осенью 2022 года. Тогда она высказалась о полномасштабной войне и призналась, что скучает по дому.

2022 год для всех нас стал переломным годом, мы с вами начали писать историю нашей независимой, свободной и единой Украины! Я всегда знала и знаю, что победа за правдой. И сегодня правда за Украиной!

– писала "Мисс Украина".



Маргарита Паша / Фото из ее инстаграма

В 28-летие модель показалась без фильтров и макияжа.

В конце 2023 года Маргарита Паша показалась в Киеве.



Маргарита Паша / Фото из ее инстаграма

Она продолжает вести страницу, позировать для фотосессий и возвращается в большой спорт.