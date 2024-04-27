Хотел летать на F-16, но уехал из Украины: где сейчас Макс Михайлюк, герой "Холостяка-10"

Пилот Максим Михайлюк запомнился украинцам как герой романтического реалити "Холостяк-10". Он показывался в военной форме 2 года назад, но сейчас живет в Канаде.

Show 24 расскажет биографию Макса Михайлюка, и что известно о его личной жизни. И где живет герой "Холостяка-10".

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Что известно о бывшем "Холостяке"

Макс Михайлюк родился в 1985 году. Его отец был авиадиспетчером, поэтому с самого детства он мечтал о профессии пилота. Для этого он учился и получил образование в летной школе Америки. Максим умеет управлять как небольшими самолетами, так и Boeing 737.

Уже в 30 лет Макс Михайлюк открыл свою школу Flymax, в которой учатся будущие пилоты. Для этого он получил дополнительную лицензию, а школа прошла проверку и сертификацию Федеральной авиационной администрации США. Михайлюк жил на две страны: США (Майами) и Украина.

Личная жизнь Макса Михайлюка

В 2010 году Максим Михайлюк стал главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк". Он жаловался, что из-за загруженного графика и напряженной работы не мог найти отношений. В проекте победила Даша Ульянова, с которой Макс попытался построить отношения уже вне камер.

Через некоторое время Михайлюк признался, что еще до финала у него был интим с другой участницей. Даша не смогла простить "Холостяку", поэтому пара разошлась.

После выхода в эфир финала шоу Макса Михайлюка увидели с новой избранницей– моделью Дашей Хлыстун. Сначала они скрывали свои отношения, но впоследствии подтвердили, что вместе. В феврале 2021 года модель забеременела, а 28 апреля родила дочь Ариану. В июле звездная пара расписалась.

Недавно Макс Михайлюк стал отцом во второй раз. 6 февраля Даша Хлыстун родила сына, которого назвали Димитрий.

Где сейчас Макс Михайлюк

В начале полномасштабной войны Максим Михайлюк опубликовал несколько фото в военной форме и оружии. Но он не рассказывал о том, чем занимался в Силах Обороны.

Впоследствии в сети стало увеличиваться фото бывшего "Холостяка" с женой за границей. Даша Хлыстун тогда объясняла, что мужчина может выезжать из Украины в командировку.

Уже с 2023 года Михайлюк показывал видео в кабине Boeing 737 MAX. В сентябре его спросили о том, не хотел бы он использовать свой потенциал в ВСУ.

Я провел 7 месяцев в Украине, пытаясь это сделать. Но ничего не услышал в ответ,

– ответил на комментарий Макс Михайлюк.

Второго ребенка Даша Хлыстун родила в Канаде. Вероятно, именно там сейчас живут супруги. Жена пилота, отвечая на вопросы подписчиков, намекала на то, что они могут не вернуться в Украину.

"Я не могла планировать жизнь где-то за границей, потому что очень хотела в Украине и ждала, когда будет безопасно вернуться туда с ребенком. Сейчас я даже не думаю о возвращении. Думаю, что к тому времени мы уже очень сильно "пустим корни" в другой стране", – писала модель.



Даша Хлыстун о возвращении в Украину / Фото с инстаграм-сториз

Сейчас Макс Михайлюк редко ведет соцсети., изредка показывает своих близких и работу.