Стал украинофобом и путинистом: где сейчас актер шоу "Файна Юкрайна" Андрей Молочный

Комик Андрей Молочный променял Украину на Россию. Еще с начала своей карьеры мужчина встал на сторону врага. Сейчас он не изменяет принципам и продолжает работать на страну-агрессора.

Андрей Молочный известен по участию в шоу "Файна Юкрайна" и других комедийный программах. Впрочем, съемки в украинских проектах не помогли ему развить в себе патриотизм. Мужчина довольно быстро перешел на сторону врага, а как именно это произошло и где сейчас комик, узнавайте в материале Show 24.

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Начало карьеры комика

Уроженец Житомирской области поступил в Национальный университет биоресурсов и природопользования в Киеве, где получил высшее образование. В студенческие годы он играл в команде КВН, что помогло ему в выборе и развитии будущей карьеры.

В 2006 году Андрей инициировал создание украинского варианта популярного российского стендап-шоу "Comedy Club". Он объединился с Антоном Лирником и Максимом Бахматовым и начал решать организационные вопросы коллектива. В то же время они начали переговоры с российским руководством "Comedy Club Production".



Андрей Молочный / Фото из открытых источников

Позже Молочный и Лирник создали "Дуэт имени Чехова", который сначала выступал в составе "Comedy Club UA". Однако, того же года мужчины перешли в "Comedy Club Москва". В 2010 году проект "Comedy Club UA" прекратил свое существование, поэтому Андрей решил выпустить обновленную версию стендап-шоу "Real Comedy". Программа выходила на телевидение без нецензурной лексики и любых шуток о политике. На тот момент Молочный как резидент "Comedy Club" задействован в основном в Москве.



Андрей Молочный и Антон Лирник / Фото из открытых источников

Участие в "Файна Юкрайна" и других шоу

В августе 2008 года Молочный становится актером, автором и сопродюсером скетч-шоу "Файна Юкрайна". Его напарником становится ведущий и волонтер Сергей Притула. Всего в эфир вышло 100 серий.



Молочный и Притула в "Файной Юкрайне" / Фото из открытых источников

После завершения предыдущего проекта, в январе 2011 года, комик выпустил новую программу "Рюрики", съемками которого он сам и занимался. В то же время Андрея можно было увидеть в российском комедийном телесериале "Москвичи".

Гражданская позиция Молочного

Еще во времена участия в "Comedy Club UA" Молочный негативно шутил об Украине и родном языке. Так, на одном из выступлений он назвал украинцев за рубежом "непутевыми и циничными, как правило, как эмигранты или гастарбайтеры". В то же время на другом шоу мужчина сказал, что считает украинский язык "неразвитым" и отметил, что "он естественно звучит в сельскохозяйственной среде и его использование при дублировании фильмов или в научных проектах нецелесообразно".

В 2014 году Андрей окончательно переехал в Россию. Через 5 лет, в своем блоге он опубликовал пост, где сравнил украинцев с фашистами.

Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину,

– написал Молочный.



Андрей Молочный об Украине / Скриншот из инстаграмма мужчины

С началом полномасштабного вторжения комик очень редко что-то публикует в соцсетях. Однако, он порой не забывает напомнить о своем украинофобстве. Так, он выразил возмущение по поводу событий вокруг Киево-Печерской лавры и московского патриархата.

Выселение монахов из монастыря Киево-Печерской Лавры – это испытание для всего Православия. Тем, кто еще может что-то изменить, – остановитесь. Одумайтесь. Опомнитесь. Не допустите этой духовной катастрофы! Православные, молите Бога о сохранении монастыря и монахов Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры,

– заверил комик.



Молочный высказался о выселении Московского патриархата / Скриншот из инстаграмма

Сейчас Молочный продолжает выступать в России на корпоративах и участвовать в съемках местного "Comedy Club". Он до сих пор платит стране-агрессору кровавые налоги, которые потом идут на ракеты для уничтожения его родной страны.