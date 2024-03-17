Первый представитель Украины на Евровидении и секс-символ 90-х: где сейчас Александр Пономарев
Песни Александра Пономарева о любви может напеть чуть ли не каждый, ведь они становились хитами в 90-х и нулевых. Певец был первым представителем Украины на Евровидении. Что еще известно об артисте и где он сейчас – смотрите далее.
Александр Пономарев родился в Хмельницком. В детстве он занимался боксом и кинологией. Но впоследствии мама увидела у сына еще один талант – певческий, пишет Show 24.
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Первое выступление Саши состоялось в 12 – 13 лет на свадьбе его сестры. Также он любил петь под гитару.
Александр Пономарев на первом выступлении / Фото из инстаграма певца
Во время одного из боксерских поединков парень пропустил удар в голову, у него резко ухудшилось зрение. Врачи посоветовали отказаться от спорта, поэтому Пономарев поступил в музыкальное училище. Затем учился во Львовском музыкальном институте.
Расцвет карьеры Александра Пономарева
В 1993 Александр Пономарев выиграл на фестивале "Червона рута", с тех пор он продолжил участвовать в других конкурсах. Через 3 года вышел его первый альбом "З ранку до ночі". Впоследствии вышла вторая пластинка, а за ней состоялся большой сольный концерт "Перша і остання любов".
Александр Пономарев – "Зіронька": смотрите видео онлайн
Александр Пономарев в 1998 стал Заслуженным артистом Украины, будучи самым молодым певцом с этим званием (25).
Александр Пономарев / Фото из инстаграма певца
Вспоминая развитие карьеры, Пономарев признавался, что его неоднократно приглашали переехать в Россию. Но он решил оставаться в Украине, хоть был в то время русскоязычным.
Мог бы зарабатывать больше, да. Но было бы это лучше? С религиозной стороны – талант надо показывать больше. Но если подходить из внутреннего духа: я считал, что певцов в России много, а в Украине мало. И надо, чтобы было больше. Такая у меня тогда была логика, – говорил артист в 2023.
Интервью певца, датировано 1996 годом:
В 2001 году певец попробовал свои силы как актер, снявшись в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки" вместе с Кузьмой Скрябиным. В 2003 году Александр Пономарев стал первым представителем от Украины на Евровидении – он занял 14 место.
Александр Пономарев – Hasta La Vista: смотрите видео онлайн
В 2006 вышел его легендарный альбом "Я люблю только тебя", а за ним пришло звание народного артиста. Александр Пономарев участвовал в вокальных шоу, вел программы на телевидении и продолжал успешную музыкальную карьеру. С начала нулевых значительно изменился его образ: он чаще выбирал строгие костюмы, смокинги.
Относительно личной жизни, первой женой артиста была Елена Мозговая. У них родилась дочь Евгения. В то же время Пономарев удочерил дочь продюсера от предыдущих отношений – Зою. В браке с Викторией Мартынюк у артиста родился сын Александр.
Александр Пономарев с детьми / Фото из инстаграма артиста
Езда на мотоцикле – одно из хобби Пономарева / Фото из его инстаграма
Где сейчас Александр Пономарев
В начале полномасштабного вторжения Александр Пономарев объединил артистов и создал хит "Україна переможе", который напевали все.
Александр Пономарев, Хома, Тополя, Кошевой, Ткач, Черный – "Україна переможе": смотрите видео
Впоследствии артист в компании Юрия Горбунова и Дзидзьо стал выступать с благотворительными концертами. По словам Михаила Хомы, по миру они собрали более 3 миллионов долларов. Кроме того, выступали для военных.
Пономарев, Горбунов, Хома / Фото из инстаграма певца
В апреле и мае состоятся концерты Александра Пономарева & Михаила Хомы с программой "Україна переможе". Также музыкант готовит новую композицию после ряда суперуспешных коллабораций. Пономарев делился, что она будет посвящена защитникам.