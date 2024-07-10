Последний выдох и последняя слеза, – Фагот из ТНМК вспомнил, как мама умерла на его руках

Лидер группы ТНМК Олег Михайлюта рассказал о своей маме. По мнению Фагота, женщина прожила хорошую жизнь. Она умерла на руках у музыканта.

Олег "Фагот" Михайлюта рассказал, что его мама долгое время работала парикмахером. Ее потеря запомнилась для музыканта, ведь все это было как в кино.

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Мне кажется, что она хорошую жизнь прожила. И умирала, я ее держал за руку, все как в кино. Я даже вспоминаю этот момент, рассказывал когда-то, потому что я не поверил, что такое может быть в жизни,

– вспомнил лидер ТНМК.

Фагот добавил, что в кино моменты потери близких людей выглядят неестественными. Человек якобы уходит из жизни с последним выдохом, а слеза катится по щеке. Но именно это и произошло с мамой артиста.

"У меня это в жизни произошло. Вот я держу маму за руку. Она последний выдох делает и последняя одна слеза, я в кино, просто так катится. И все – и она отходит", – заметил Фагот.



Фагот с мамой / Скриншот из видео

Заметим, Алла Николаевна Михайлюта ушла из жизни в 2018 году. Ей было 76 лет, женщина тяжело болела.