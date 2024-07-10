Нагуляла ребенка, – Фагот из ТНМК впервые рассказал о дочери от жены-россиянки

Лидер группы ТНМК Фагот воспитывает сына. Но оказывается, что музыкант имел еще одного ребенка: дочь от жены-россиянки.

Фагот из ТНМК впервые женился в 22 года – его избранницей была россиянка Алина. Когда пара уже собиралась расставаться, девушка забеременела от другого. Она попросила Фагота записать ребенка на себя.

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Музыкант подчеркнул, что согласился на этот шаг, чтобы поддержать жену. Но девочка не является его родной дочерью.

Сейчас уже анализирую это все с мысли наших геополитических раскладов и войны и понимаю, что она нагуляла где-то там ребенка и поняла, что ей проще со мной договориться, чтобы я на себя роль г*нд*на взял перед ее семьей, чем ей самой перед семьей раскрыть правду. Наверное, у россиян ложь и все эти циничные расклады – оно в крови. Они по-другому не умеют, – заметил Фагот.

Фагот поддерживал связь с приемной дочерью 1 – 2 года и относился к ней с нежностью. Затем девочку удочерил другой мужчина, а он официально от нее отказался.

"София Олеговна Михайлюта. Она попросила записать ее на меня. Я говорю: "Хорошо, чтобы тебя твоя семья не съела с потрохами, я сделаю". Может, это и неправильно, но, скажем так, это был мой последний реверанс при расставании. Потом она нашла мужчину, который сказал, что хочет удочерить Софийку", – заметил артист.

Напомним, Олег "Фагот" Михайлюта воспитывает сына Никиту, которому 14 лет. Он родился от журналистки Анастасии, с которой у музыканта не сложились отношения.