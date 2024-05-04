alyona alyona и Jerry Heil обещают продать награду в случае победы на Евровидении-2024

Представительницы Украины на Евровидении-2024 alyona alyona и Jerry Heil уже решили, что будут делать с наградой в случае победы. Они пойдут по следам коллектива Kalush Orchestra.

Шансы alyona alyona и Jerry Heil на победу, согласно букмекерам, составляет около 14%. Этот процент был ниже до того, как в сети появились кадры с их репетиции.

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alyona alyona и Jerry Heil продадут награду

Поскольку победа представительниц Украины вполне вероятна, они уже решили, что будут делать с трофеем – кубком Евровидения. Его получает каждый победитель музыкального конкурса.

Исполнительницы обещают, что продадут его, а средства направят на восстановление школы в Днепропетровской области, разрушенной российской ракетой в 2022 году. alyona alyona призналась, что готова продать "даже свои волосы", чтобы помочь стране.

Те обстоятельства, которые мы имеем в Украине, они являются частью этой песни. Она была написана под обстрелами, под тревогами, и наши люди привыкли к ним, мы даже не прячемся. Что произойдет, то произойдет. Это новая реальность,

– добавила реперка.

Представительницы Украины понимают, что Евровидение – не о политике. И отмечают, что их песня Teresa & Maria – о мире, любви и единстве. Также это напоминание, что Украина работает и развивается несмотря на войну.

"Наше послание заключается не в том, чтобы заставить людей воевать, а в том, чтобы объединиться и помочь друг другу. Мы считаем, что музыка может объединять, а в музыкальном и культурном плане мы можем дать так много как нация, нам просто нужно быть заметными, и мы благодарны за эту возможность", – добавила Jerry Heil.

Как Kalush Orchestra продали кубок победителя

В 2022 году украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении. После триумфа они впервые в истории продали кубок конкурса на аукционе. Финальная ставка за трофей Евровидения-2022 составила 900 тысяч долларов. За эти средства фонд Сергея Притулы приобрел комплекс беспилотников для украинской армии.

"Для Украины это было очень важно, потому что это было внимание. Тогда они продали свой трофей, устроили лотерею и смогли распространить правдивую информацию (о войне). Нам приходится иметь дело с большим количеством пропаганды", – заметила alyona alyona.

Напомним, что кроме кубка тогда разыграли розовую панаму Олега Псюка. Тогда удалось собрать около 11 миллионов гривен.