Представители Ирландии на Евровидении зашифровали тайный лозунг на лице: каково его значение

Фаны Евровидения-2024 заметили символические детали в образе представителей Ирландии. Bambie Thug, у которых был самый необычный номер среди конкурсантов, написали тайную фразу на лице.

В финале песенного конкурса Евровидение представители Ирландии Bambie Thug поразили своим выступлением. Конкурсная песня Doomday Blue стала одной из лучших как по мнению жюри, так и по мнению зрителей.

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Какое послание зашифровали Bambie Thug

В конце выступления Bambie Thug воскликнули: "Любовь победит ненависть", вызвав обсуждение в сети. И еврофаны заметили еще одну деталь – на лице Bambie Thug было зашифровано тайное послание.



Послание на лице Bambie Thug / Скриншот с видео

Секретное сообщение было написано огамским скриптом, что использовалось для раннего ирландского языка. Послание расшифровывается как "короновать ведьму". Эта надпись также появилась на экране в конце номера Bambie Thug.

Bambie Thug – Doomday Blue: смотрите видео онлайн

Ранее Bambie Thug хотели зашифровать фразу "прекращение огня", отсылая к войне между Израилем и ХАМАС. Однако Европейский вещательный союз запретил использовать подобные лозунги из-за "аполитичности" конкурса.

Ирландцы всячески пытались продемонстрировать свою поддержку палестинцам, одевая на шею их платок (арафатку) и даже закрашивая ногти в цветах палестинского флага.

Ирландия заняла в финале 6 место, получив 278 баллов от национальных жюри и зрителей. Представителей Ирландии высоко оценило жюри Украины, отдав им 10 баллов.