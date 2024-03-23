Еврейская народная песня "Хава нагила" разрывает тикток

Тикток удивляет своими трендами. На этот раз юзеры фанатеют от еврейской песни "Хава нагила", под которую украинцы обожают потанцевать во время семейных застолий и свадеб.

Неожиданно для всех в сети завирусилась одна из самых старых и популярных еврейских песен "Хава нагила".

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Волна популярности "Хава нагила" у тикток

Зажигательная песня стремительно покоряет тикток. Юзеры записывают шуточные видео под нее, точнее – под ее припев: "Уру, уру ахим! Уру ахим бе-лев самеах. Уру ахим, уру ахим! Бе-лев самеах",

В роликах тиктокеры высмеивают жизненные ситуации, забавные истории с родными, свои любовные перипетии, сопровождая шутки движениями еврейского народного танца.

История песни "Хава нагила"

Композиция создана в 1918 году фольклористом Авраамом Цви Идельсоном на мелодию, которую он услышал от хасидов в 1915 году в Палестине. Авраам написал слова к музыке. Впрочем, существует теория, что Идельсон украл текст к песне у своего ученика Моше Натанзона.

Есть мнения, что сама мелодия композиции была создана еще в середине XIX века в еврейских местечках Украины. Оринигальный ритм изначально был очень медленным. А современное звучание он приобрел лишь в 30-х годах.

С иврита "Хава нагила" переводится как "радуемся". Композиция достаточно быстро приобрела популярность, а через несколько лет ее знали даже за рубежом.

Кстати, "Хава нагила" очень похожа на другую знаменитую еврейскую песню "Семь сорок". Исследователь еврейской старины Борис Дорфман считает, что текст песни был составлен в честь прибытия поезда "Одесса-Киев" еще до Первой Мировой войны.

Хава нагила – слушать онлайн песню: