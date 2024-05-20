5 лет после инаугурации Зеленского - как за это время изменилась президентская пара

Ровно 5 лет назад, 20 мая, состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Это было важное событие, как для украинского народа, так и для президентской семьи. Елена всегда была рядом в важные для мужчины моменты.

За 5 лет президентства пара прожила немало печальных и тревожных событий. Худшим стало – полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Супругам пришлось преодолеть не один кризис в отношениях, как вот: расстояние, опасность, редкие встречи, отсутствие семейного уюта и тепла.

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Кроме того, Елена Зеленская частая гостья за рубежом. Она занимается гуманитарными вопросами и ездит с официальными визитами к представителям разных стран. За время президентства Владимира Зеленского пара дала несколько интервью в которых откровенно поделилась своими чувствами и рассказала как им удается несмотря на сложные обстоятельства крепко держаться за руки и шагать вместе вопреки критике и тяжелым жизненным обстоятельствам.

Предлагаем вспомнить, как менялись супруги Зеленские за последние пять лет.

Супруги Зеленские в день инаугурации / Фото из инстаграма Владимира Зеленского

Президентская чета вручает награду девочке из Закарпатья / Фото Офиса Президента

Елена и Владимир Зеленские отметили День вышиванки / Фото из инстаграма первой леди

Владимир и Елена Зеленские зимой / Фото из инстаграма первой леди

Елена и Владимир Зеленские запустили флешмоб ко Дню единения Украины / Фото из инстаграма Владимира Зеленского

Владимир и Елена Зеленские на День Независимости Украины / Фото из инстаграма первой леди

Супруги Зеленские вместе с семьей Байденов / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Первая леди поздравила с Днем рождения мужа / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Супруги Зеленские поздравляют украинцев с Новым годом / Фото из инстаграма Владимира Зеленского

Владимир и Елена Зеленские в интервью для американского Vogue / Фото Энни Лейбовиц

Супруги Зеленские поздравляют украинцев с Новым Годом / Фото из инстаграма первой леди

Елена и Владимир Зеленские поздравили украинцев с Днем вышиванки / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Сегодня многие украинские семьи переживают разлуку со своими родными и любимыми. Однако только сила духа и вера в победу помогут крепко выстоять на ногах.