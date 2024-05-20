5 лет после инаугурации Зеленского - как за это время изменилась президентская пара
Ровно 5 лет назад, 20 мая, состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Это было важное событие, как для украинского народа, так и для президентской семьи. Елена всегда была рядом в важные для мужчины моменты.
За 5 лет президентства пара прожила немало печальных и тревожных событий. Худшим стало – полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Супругам пришлось преодолеть не один кризис в отношениях, как вот: расстояние, опасность, редкие встречи, отсутствие семейного уюта и тепла.
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Кроме того, Елена Зеленская частая гостья за рубежом. Она занимается гуманитарными вопросами и ездит с официальными визитами к представителям разных стран. За время президентства Владимира Зеленского пара дала несколько интервью в которых откровенно поделилась своими чувствами и рассказала как им удается несмотря на сложные обстоятельства крепко держаться за руки и шагать вместе вопреки критике и тяжелым жизненным обстоятельствам.
Предлагаем вспомнить, как менялись супруги Зеленские за последние пять лет.
Сегодня многие украинские семьи переживают разлуку со своими родными и любимыми. Однако только сила духа и вера в победу помогут крепко выстоять на ногах.