Наши календари не сходятся, - Зеленская призналась, как часто видится с мужем

Елена Зеленская не скрывает, что крайне редко видится с мужем Владимиром Зеленским. Президентским супругам не удается побыть вместе даже в совместных рабочих поездках. Впрочем, больше всего страдают их дети, которые с нетерпением ждут окончания войны.

По словам первой леди Украины, 11-летний Кирилл и 19-летняя Александра скучают по папе. Они редко видятся из-за плотного графика президента. Обычно это происходит раз в неделю на несколько часов, когда у Владимира Зеленского есть свободная минутка.

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Зеленская о встречах с мужем

Вопреки этому, Елена пытается создать комфортные условия для детей, чтобы у них была нормальная жизнь: Кирилл учится в школе, хотя и дистанционно, что не очень нравится первой леди, а Александра наслаждается университетской жизнью и временем с друзьями. Однако дети без конца спрашивают у нее об окончании войны. А у Зеленской, как она подчеркнула, нет четкого ответа на этот вопрос.

Все происходит на паузе. Ни выходных, ни отдыха. Все думают о войне. Мой сын всегда говорит... А это очень сложно отвечать всем детям, а также моим детям, когда ваш ребенок спрашивает: "Когда закончится война, ты можешь мне сказать?" А такого ответа нет, и это трудно,

– резюмировала Елена в интервью Пирсу Моргану.

Какие сейчас отношения у Елены и Владимира Зеленских

Что касается частных встреч Зеленских, здесь тоже сложная ситуация. Хотя вдвоем они все же видятся чаще, чем все вместе с детьми.

Первая леди называет их нынешнюю семейную жизнь "параллельной": мол, когда она имеет свободную минутку, Владимир занят. И наоборот.

По словам первой леди, иногда они могут увидеться в Офисе Президента. Но часто их календари не сходятся. Однако Зеленская с пониманием относится к ситуации и называет ее нормальной.

Если он имеет время разговаривать со мной, я не имею время разговаривать с ним. А вчера мы никак не могли позвонить друг другу, потому что он мне три раза звонил. А я была на встречах. А потом я начала звонить. А он был занят. Он не может ответить. Поэтому мы имеем параллельные жизни,

– отметила первая леди.

Кроме того, Елена объяснила, почему не поздравила мужа с 46-летием. По словам Зеленской, она предложила любимому обойтись без публичных поздравлений, поскольку сейчас не время вспоминать о счастливых моментах супружеской жизни.

Интервью Елены Зеленской журналисту Пирсу Моргану: смотреть онлайн

Что ранее Елена Зеленская говорила о Владимире Зеленском

В одном из интервью Елена Зеленская рассказала, как полномасштабное вторжение сильно повлияло на президента. Как объяснила первая леди Украины, ее муж стал сентиментальнее, упрямее, решительнее и выносливее. Теперь его может умилить новое фото сына.