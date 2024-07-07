Умер Джон Ландау – оскароносный продюсер "Титаника" и "Аватара"

Американский продюсер Джон Ландау умер в возрасте 63 лет. Он продюсировал одни из самых кассовых фильмов и работал с Джеймсом Кэмероном.

О потере стало известно в субботу, 6 июля. Об этом сообщил сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман. Причина смерти Джона Ландау пока неизвестна.

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Алан Бергман назвал Джона Ландау "визионером", чей талант и страсть принесли миру одни из незабываемых историй, которые удалось воплотить на большом экране.

Его выдающийся вклад в киноиндустрию оставил неизгладимый след, и нам его будет очень не хватать. Он был культовым и успешным продюсером, но еще лучшим человеком и настоящей силой природы, которая вдохновляла всех вокруг себя,

– высказался Бергман.

Биография Джона Ландау

Джон Ландау родился в Нью-Йорке, его родители также были продюсерами. Он начал карьеру в 80-х, постепенно поднимаясь до должности вице-президента компании 20th Century Fox.

Джон Ландау в сотрудничестве с Джеймсом Кэмероном помог войти в историю двум суперпопулярным фильмам: "Аватару" и "Титанику". За "Титаник" он был награжден премией Оскар и Золотой глобус, а за "Аватар" получил Золотой глобус и номинацию на Оскар.

У Джона Ландау осталась жена и двое сыновей.