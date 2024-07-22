Это угнетало меня, – певица Джесси Джей честно призналась, что у нее психические расстройства

Британская певица Джесси Джей откровенно рассказала о своих диагнозах: обсессивно-компульсивном расстройстве, расстройстве дефицита внимания и гиперактивности. Артистка призналась, когда узнала о них и почему решила об этом объявить.

По словам исполнительницы, она долго не могла заставить себя поделиться информацией о своем психическом состоянии. Впрочем, Джесси учится жить по-новому и готова к вызовам.

Интересно "Сенсация года": победители Евровидения-2024 Nemo впервые выступят в Украине

Певица отметила, что ее диагноз обнаружили около 3 месяцев назад. Расстройство артистки стало больше проявляться после рождения ее ребенка.

Рассказывая об этом людям, я часто получала реакцию "Да, мы это знали" и, конечно, я знала в определенной степени, но рождение ребенка, скажем так, обнажило это гораздо больше. В некоторых моментах мне казалось, что я не могу говорить об этом. Вот я говорю об этом. Принимаю это,

– подчеркнула знаменитость.

Жизнь Джесси кардинально изменилась после выявления ее расстройств. Диагнозы помогли звезде переосмыслить ее ценности, отношения и желание работать. Исполнительница хочет быть честной с аудиторией и делиться с ней своим опытом, таким образом помогая другим людям с похожими расстройствами.

Это давало мне силы и, честно говоря, иногда угнетало меня одновременно. Я всегда была честна в том, что касается моего жизненного пути. Ничто в жизни не определяет нас, но помогает нам расти и становиться более совершенной версией себя,

– подытожила Джесси Джей.

Обсессивно-компульсивное расстройство – состояние, для которого характерны повторяющиеся навязчивые мысли. Расстройство дефицита внимания – проявляется через невнимательность, отвлечение, гиперактивность и импульсивность.

Отметим, Джесси Джей – известная певица и исполнительница хитов Nobody's Perfect, Bang Bang, Domino, Flashlight и других. В мае 2023 года она впервые стала мамой. У нее родился сын Скай.