Отложили ссоры: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые за долгое время появились вместе на публике
31 мая 2024, 17:50Читати новину українською
Источник:People
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек держат фанов в напряжении на фоне слухов об их сложных отношениях. На днях супруги воссоединились ради семейного праздника.
Дочь Бена Аффлека Вайолет сделала шаг в самостоятельную жизнь. 18-летняя девушка в четверг, 30 мая, отпраздновала свой выпускной.
Интересно Дженнифер Лопес впервые публично ответила на слухи о разводе с Беном Аффлеком
Звездный отец Бен Аффлек не смог пропустить важное событие в жизни его дочери. Он вместе с женой, Дженнифер Лопес, посетил торжественное мероприятие.
Это впервые за долгое время супругов увидели вместе. Они не выходили на публику как пара уже около полумесяца.
Бен Аффлек надел серый костюм, а Джей Ло шла рядом в светлом платье с принтом и в темных очках.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могут расстаться
- После двух лет в браке по сети активно распространяются слухи о кризисе в отношениях артистов.
- Дженнифер Лопес посетила Met Gala без любимого мужа, к тому же пара долгое время не появлялась на людях вместе. Источники, близкие к актерам, утверждают, что Бен Аффлек и Джей Ло сейчас живут отдельно. Они планируют продать совместный дом.
- Поговаривают, что этот кризис вызвала сама Дженнифер Лопес. Она очень контролировала мужа, а Бен не мог с этим смириться.
- Недавно Дженнифер Лопес впервые прокомментировала слухи о разводе. На презентации нового фильма знаменитость с иронией ответила журналисту: "Вам лучше знать".