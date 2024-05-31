Отложили ссоры: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые за долгое время появились вместе на публике

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек держат фанов в напряжении на фоне слухов об их сложных отношениях. На днях супруги воссоединились ради семейного праздника.

Дочь Бена Аффлека Вайолет сделала шаг в самостоятельную жизнь. 18-летняя девушка в четверг, 30 мая, отпраздновала свой выпускной.

Интересно Дженнифер Лопес впервые публично ответила на слухи о разводе с Беном Аффлеком

Звездный отец Бен Аффлек не смог пропустить важное событие в жизни его дочери. Он вместе с женой, Дженнифер Лопес, посетил торжественное мероприятие.

Это впервые за долгое время супругов увидели вместе. Они не выходили на публику как пара уже около полумесяца.

Бен Аффлек надел серый костюм, а Джей Ло шла рядом в светлом платье с принтом и в темных очках.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могут расстаться