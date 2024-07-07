За сумасшедший гонорар: Джастин Бибер устроил невероятное шоу в Индии на вечеринке миллиардеров

Популярный певец Джастин Бибер впервые за долгое время выступил на сцене. Он устроил невероятное шоу на предсвадебной вечеринке сына самого богатого мужчины в Индии Мукеша Амбани.

Индийский миллиардер Ананта Амбани женится на невесте Радхике Мерчантс. За неделю до их свадьбы состоялась очередная громкая вечеринка в Культурном центре Ниты Мукеш Амбани в Мумбаи.

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На предсвадебном мероприятии выступал знаменитый канадский певец Джастин Бибер. Он в casual образе исполнял свои хиты Baby, Sorry, Love yourself и многие другие. Фанатки активно подпевали артисту.

Как пишут в прессе, за невероятное частное шоу артист получил гонорар размером в 10 миллионов долларов. В своем инстаграме Джастин Бибер показал кадры с выступления.

Напомним, в марте на еще одной предсвадебной вечеринке индийской пары выступала Рианна. Артистка, которая уже 8 лет не дает концертов, исполнила 90-минутный сет за более 6 миллионов долларов.

Церемония бракосочетания Ананты Амбани и Радхики Мерчантс состоится с 12 по 14 июля. Это празднование называют "свадьбой года".