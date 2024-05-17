Родилась в Киргизии, а росла в Крыму: где сейчас и чем занимается Джамала

Народная артистка Украины Джамала уже давно стала любимицей украинской публики. Исполнительница получила благосклонность не только победой на Евровидении, но и оригинальностью творчества и искренностью на сцене.

Джамала открылась поклонникам не только, как певица и победительница многих номинаций, а и как актриса, жена и мать. Подробнее о карьере исполнительницы и где она сейчас – далее в материале Show 24.

К теме Как alyona alyona стала звездой: путь рэперши от работы в детском саду до Евровидения

Молодые годы

Украинская певица крымскотатарско-армянского происхождения родилась в Киргизии, а выросла в Крыму, в селе Малореченское под Алуштой. Полное имя исполнительницы – Сусана Алимовна Джамаладинова, происходит из музыкальной семьи, ведь отец – по образованию дирижер, а мама – преподавала в музыкальной школе. Поэтому неудивительно, что девочке с раннего детства прививали любовь к музыке.

Джамала в детстве / Фото из инстаграма артистки

Джамала закончила музыкальную школу, а затем поступила в Симферопольское музыкальное училище, а затем продолжила обучение в Национальной музыкальной академии Украины, что в Киеве.

Джамала в юности / Фото из инстаграма звезды

Интересный факт, что юной певице предлагали учиться в Российской академии музыки имени Гнесиных, но отец девушки запретил туда поступать.

Начало и развитие карьеры

Еще во время проживания в Крыму, Джамала участвовала в различных певческих конкурсах и в 1992 году даже стала лауреатом детского конкурса "Звездный дождь".

Джамала с семьей / Фото из инстаграма звезды

В студенческие руки исполнительница также продолжала развиваться и пробовала собственные силы, как на украинских, так и на международных конкурсах. Однажды девушку заметила хореограф Елена Коляденко, которая пригласила Джамалу на сольную роль в мюзикле "Па", а впоследствии Коляденко стала первым продюсером певицы.

В 2009 году приняла участие в международном конкурсе "Новая волна" и разделила первое место с участником из Индонезии. Отметим, что именно тогда певица выступила под именем Джамала.

Участие в Евровидении

В 2011 году исполнительница пробует собственные возможности за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение. Но в отборе заняла третье место, а нашу страну поехала представлять Мика Ньютон.

Джамала на отборе Евровидения-2011 / Фото Олег Батрак

В 2016 году Джамала снова пробует пробиться на Евровидение с песней 1944, которая посвящена депортации крымскотатарского народа. В результате певица поехала на конкурс и одержала победу для Украины.

Jamala – 1944: смотрите видео онлайн

Телешоу и кино

Звезда была тренером в шоу "Голос страны" и "Голос. Дети". В 2014 году на телеэкраны вышел фильм "Поводырь" Олеся Санина, в котором Джамала исполнила роль актрисы и певицы драматического театра в Харькове Ольги Левицкой. В киноленте она исполнила песню "You're my thrill".

"Поводырь" – трейлер: смотрите видео онлайн

В 2021 году Джамала приняла участие в украинской версии шоу "Танцы со звездами", а в следующем году стала участницей того же шоу, только в Польше. Она рассказывала, что решилась на такое решение, потому что это было возможностью рассказать о доме и собрать средства на поддержку Украины.

Награды и отличия

За время долгой карьеры звезда получила немало украинских и иностранных наград. В частности, в коллекции Джамала имеет премию YUNA за лучшую песню (1944), лучший соло-артист, лучший дуэт ("Заманили" с ДахаБраха), а также – "Женщина Украины 2017" и премию "Viva! Самые красивые-2017".

После победы в Евровидении в 2016 году, тогдашний Президент Украины Петр Порошенко предоставил Джамале почетное звание "Народная артистка Украины".

Порошенко присвоил Джамале звание "Народный артист Украины" / Фото пресс-службы Президента

Личная жизнь

В 2013 году певица начала встречаться с Бекиром Сулеймановым, а в 2017 году пара поженилась, отгуляв свадьбу в татарских традициях. Кстати, признался муж любимой на верхушке Львовской ратуши.

В марте 2018 года певица родила первенца. Его назвали – Эмир-Рахман Сеит-Бекир. Через два года у пары родился еще один сын – Селим-Гирай.

А недавно стало известно, что певица беременна в третий раз. Супруги ожидают сына, но женщина признается, что не против стать и мамой девочки.

Где сейчас и чем занимается Джамала

Певица живет и воспитывает детей в Украине. Несмотря на то, что исполнительница при надежде, она продолжает творить музыку и делится ею со своими поклонниками.

К слову, Джамала в этом году стала спикером от Украины на Евровидении. Она объявляла результаты голосования нашего жюри для европейских конкурсантов из столичного бомбоубежища.

"Была счастливой приветствовать Швецию и объявлять результат от Украины", – отметила певица.