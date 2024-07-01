На войне погиб брат лидера группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Дмитрий Чендей

В российско-украинской войне трагически погиб военный Дмитрий Чендей, уроженец села Новоселица, что находится в Закарпатской области. Его смерть стала большой потерей для семьи, друзей и всей общины села.

В частности, слова о большой потере написал лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец. Певец выразил свою гордость за брата, который стал настоящим героем для всей семьи и друзей.

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На войне погиб воин Дмитрий Чендей

Защитник Дмитрий Чендей погиб 29 июня во время выполнения боевого задания, получив ранения, несовместимые с жизнью. Эта трагическая потеря оставила глубокий след в сердцах его родных, друзей и всех, кто его знал.

Лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец, который является братом погибшего, выразил свою скорбь на своей фейсбук-странице.

Брат Дмитрий Чендей на щите! Воевал с начала полномасштабного... ВОИН! Светлая память тебе Братик! Надежда Танчинец обнимаю вас всех,

– написал певец.

Сергей также поделился совместными фотографиями с павшим братом.

В комментариях под постом люди выражают свою благодарность Дмитрию за его выбор защищать Украину и поддерживают семью в это трудное время.

Память о Дмитрии Чендея будет оставаться живой в сердцах тех, кто знал его лично, и тех, кто чувствует благодарность за его подвиг.

Что известно о Дмитрии Чендее

Дмитрий Чендей был выпускником Новоселицкого лицея Нересницкой общины в Закарпатье. Он погиб при выполнении боевого задания, отдав свою жизнь за свою родную землю. Еще с первых дней полномасштабного вторжения Дмитрий бесстрашно и самоотверженно стоял на защите Украины. 29 июня, выполняя свой долг, он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Это трагическое событие стало большой утратой для его родных, друзей и всего общества Новоселицы. Его самопожертвование и героизм будут оставаться в сердцах тех, кто его знал лично и кто был свидетелем его отваги на передовой.