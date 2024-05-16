Домогался до 16 женщин: иллюзионист Дэвид Копперфилд попал в скандал

16 женщин обвинили известного американского иллюзиониста Дэвида Копперфилда в сексуальных домогательствах. Это происходило с конца 1980-х по 2014 год.

В то же время некоторые из женщин, на момент домогательств, были несовершеннолетними. Впрочем, адвокаты иллюзиониста уже отреагировали на эти обвинения.

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В чем обвинили Копперфилда

16 женщин выдвинули обвинения американскому иллюзионисту в сексуальных домогательствах и "неадекватном" поведении. Некоторые из пострадавших отметили, что были 15-летними на момент домогательств Копперфилда.

В то же время трое женщин рассказали, что иллюзионист подсыпал им наркотики перед половым актом. Более того, пострадавшие не знали об этом и заверили, что точно не согласились бы на такое, если бы не находились в состоянии наркотического опьянения.

Еще в 2018 году Бритни Льюис, одна из женщин, призналась, что Дэвид подсыпал ей вещества. В то же время он домогался ее еще 30 лет назад. На тот момент пострадавшей было 17 лет.

Впрочем, Дэвид отрицал все сказанное женщинами. По словам его адвокатов, он "никогда не вел себя неподобающим образом ни с кем, не говоря уже о несовершеннолетних".

К тому же иллюзионист является активистом движения MeToo, который поощряет женщин рассказывать свои истории о насилии, которое над ними совершили. В то же время юристы Копперфилда уверены, что обвинения в сексуальных домогательствах являются ложными.

Что известно о Копперфилде