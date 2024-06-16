"Лучший пример для детей": украинские звезды умилили поздравлениями с Днем отца

День отца ежегодно отмечается каждое третье воскресенье июня. Украинские знаменитости поздравляют своих мужей и пап и показывают милые семейные фотографии.

Так, Екатерина Осадчая, Анастасия Приходько, Джамала и другие посвятили родным людям трогательные строки. Show 24 подробнее расскажет, как звездный бомонд поздравил своих родных с Днем отца.

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Юлия Бакуменко

Жена Виталия Козловского поздравила своего мужа с праздником, опубликовав его кадры с сыном Оскаром. По словам женщины, певец – образцовый отец, который сделает для ребенка все.

Как я радуюсь, что нашему котику так повезло с папой! Наш самый дорогой! С Днем отца тебя! Любим безгранично!

– написала Юлия.



Поздравление для Виталия Козловского с Днем отца / Скриншот из инстаграм-сторис

Маша Ефросинина

Ведущая показала кадр, на котором ее муж, Тимур Хромаев, держит на руках новорожденного ребенка. Маша отметила, что именно этот момент видела дважды – после появления на свет дочери Наны и сына Александра. К тому же Ефросинина подчеркнула, что из-за военной службы мужа их дети могут общаться с отцом только через видеозвонки.

Он единственный человек, которому они верят, когда он говорит, что все будет хорошо. Так же как верю я, что он их всегда защитит. С Днем отца, любимый Тимур,

– добавила ведущая.



Маша Ефросинина поздравила мужа с Днем отца / Скриншот из инстаграм-сторис

Екатерина Осадчая

Телеведущая опубликовала серию фото, на которых ее муж Юрий Горбунов держит на руках своих детей – сыновей Даниила и Ивана. Она пожелала всем папам здоровья и сил.

В этот день папы хочется только одного, чтобы дети имели возможность ежедневно обнимать своих пап,

– написала Екатерина.

Тимур Мирошниченко

Ведущий поделился с поклонниками видео, на котором играет со своим сыном Марселем. Тимур признался, что в День отца его ребенок впервые четко произнес слово "папа".

С Днем отца, папы! Всегда будьте лучшим примером своим детям,

– подчеркнул Тимур.

Джамала

Певица показала редкие фото, на которых предстала вместе с отцом. Она рассказала, что папа для нее – пример неистовой силы и труда.

Екатерина Репяхова

От имени своего сына Михаила, жена Виктора Павлика поздравила мужа с праздником. Она опубликовала серию фотографий артиста с ребенком и поблагодарила исполнителя за любовь и поддержку.

Ирина Монатик

Жена украинского певца Дмитрия Монатика показала несколько его фотографий с детьми. Она назвала своих сыновей – самыми дорогими подарками во Вселенной, за что поблагодарила мужа.

Анастасия Приходько

Певица очень редко показывает своего мужа в соцсетях, однако она решила в День отца сделать исключение. Артистка опубликовала новую фотографию любимого и призналась, что очень благодарна ему за детей.

Я хочу пожелать тебе всегда оставаться героем и настоящим примером мудрости, уверенности, мужества и чести для своих детей. Мы ценим тебя и мы всегда рядом!

– отметила Приходько.

Поклонники звезд очень положительно отреагировали на поздравление. Поклонники в ответ желают звездам счастья.