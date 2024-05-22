Так быстро выросла: Дарья Трегубова впервые за долгое время показала фото 12-летней дочери

Украинская ведущая и актриса Дарья Трегубова впервые за долгое время показала фото своей дочери Полины. К тому же звезда рассказала о первых шагах своего ребенка в актерской карьере.

В то же время Дарья поделилась размышлениями относительно того, как ее дочь быстро повзрослела. Ведущая не успела осознать, что Полина уже стала подростком.

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Как выглядит 12-летняя дочь Трегубовой

Актриса опубликовала пост, в котором призналась, что не заметила как ее дочь стала такой взрослой. Также ведущая показала фото 12-летней Полины во время проведения свободного времени. Девочка искренне улыбается на кадрах.

Когда Полина была маленькой, я шутила, что разница наших поколений такая, будто Нокиа родила Айфон. Что меня реально удивило – как мгновенно она превратилась из ребенка, которая собирает маленьких куколок, на подростка, который забирает вещи из моего гардероба,

– призналась Дарья.

Более того, оказывается, Полина скоро начнет участвовать в съемках вместе с мамой в одном проекте. Дочь Трегубовой имеет в несколько раз больше съемочных дней, чем знаменитость.

Сейчас мы с ней будем впервые сниматься в одном проекте, к тому же у нее съемочных дней втрое больше!

– рассказала ведущая.

Кто из звезд недавно тоже показал своих детей

Ольга Фреймут в последнее время редко публикует кадры со своими детьми. Впрочем, недавно она показала фотографию, на которой предстала вместе с младшей дочерью – Евдокией.

Девочка заметно повзрослела и теперь похожа на маму. Звезда с дочкой посетила парк развлечений Peppa Pig World, который расположен в Англии.



Ольга Фреймут вместе с дочкой Евдокией / Скриншот из инстаграмм-сторис

Поэтому Ольга решила опубликовать фото, на котором позирует с ребенком рядом с популярными мультипликационными персонажами – свинками Пеппой и Джорджем.