Актриса Дарья Легейда ответила, разводится ли с мужем, который служит в ВСУ

Украинская актриса Дарья Легейда, звезда сериала "Крепостная" и фильма "Крашанка", замужем за Дмитрием Совой, который в ВСУ. Супруги не имеют возможности часто общаться из-за службы военного, поэтому поклонники предположили, что пара переживает кризис.

Ранее Дарья уже отвечала, как переживает разлуку с любимым. Тогда она призналась, что научилась ценить редкие моменты их встреч.

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Теперь поклонники снова расспросили Легейду и поинтересовались, почему актриса не публикует новых фото с мужем. Звезда в очередной раз заверила, что почти не видится с родным человеком, но иногда может поговорить с ним через видеозвонок.

Мы видимся в край редко, а когда видимся, то не до фото. Все самое важное запечатлевается в памяти. Когда муж на службе, мы видимся исключительно на экране телефона,

– отметила актриса.



Дарья Легейда показала мужа / Скриншот из инстаграм-сторис

Дарья развеяла слухи фанатов относительно своего развода. Женщина отметила, что приспосабливается к новым реалиям и учится жить по-новому, хоть это для нее и трудно.

Мы не расставались. Пришлось отложить на потом много мечтаний и планов. Я использую время наедине для роста. Все намного больше, чем кажется в материальном мире. Я чувствую это. Это наш путь и рано или поздно, мы его пройдем,

– подытожила Легейда.



Дарья Легейда об отношениях с мужем / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, Дмитрий Сова вместе с отцом Дарьи служит в 7 бригаде тактической авиации имени Петра Франко. Несмотря на то, что любимый актрисы сильно изменился за время войны, она поддерживает его выбор защищать границы страны.