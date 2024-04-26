"День в истории, который важно помнить": звезды вспоминают трагедию на Чернобыльской АЭС

Во всем мире сегодня вспоминают крупнейшую техногенную катастрофу - аварию на Чернобыльской АЭС. Она произошла 26 апреля 1986 года – прошло 38 лет с этого дня.

Украинские звезды не обошли вниманием аварию на ЧАЭС, пишет Show 24. Они делятся воспоминаниями с того времени и чтят память спасателей и жертв трагедии.

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Катя Осадчая

Телеведущая рассказала о том, что когда произошла авария на ЧАЭС, ей было 2,5 года. Ее семья уехала из Киева в Купянск – того самого города, который был под оккупацией России, а теперь переживает постоянные обстрелы. Звезда поделилась архивным фото с того времени.

Тогда в два с половиной года я, конечно, не могла представить, что окажусь на месте своей мамы и буду своих детей вывозить из Киева, но уже из-за войны. В этот день я хочу вспомнить и низко поклониться всем пострадавшим и погибшим, всех кого коснулась эта трагедия и всем, кто спасал, вывозил, эвакуировал, лечил и клал свои жизни,

– написала Катя Осадчая.

ONUKA

Ната Жижченко напомнила, что сквозь все ее творчество прослеживается тема сохранения памяти о трагедии Чернобыля. После начала полномасштабной войны трагедия получила еще одно измерение. Ведь Чернобыльская зона одной из первых встретила вторжение.

"Сложно было бы придумать продолжение этой истории как сценария к фантастическому фильму, и представить, что потом придут потомки тех самых людей, которые когда-то частично также ликвидировали здесь последствия этой катастрофы и будут калечить снова эту землю уже сами. Уничтожать свою же память... Сегодня гремит такое плотное новостное поле из-за войны, у нас накопилось столько горя, что осознание масштабов того, что снова произошло в Чернобыле, изучение уроков оккупации у нас еще впереди. Но мое сердце всегда там. И холодный ум также. И вдохновение жить, просто", – написала певица.

Эктор Хименес-Браво

Кулинар размышлял о том, что в Украине из-за нападения России появились еще много городов-призраков.

Вряд ли в 2021 году мы думали о том, что проснемся в реальности, где у нас кроме города-призрака Припять, есть еще города-призраки на всей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях... Какая-то странная реальность. Страшная. И сейчас, как обезьяна с бомбой они играют с Запорожской АЭС,

– высказался Хименес-Браво.

Надя Дорофеева

Певица рассказала о том, что проснулась сегодня от сна о техногенной катастрофе. Похожий приснился ей год назад.

"Взяла телефон, смотрю новости, а сегодня годовщина... Это вообще как?" – написала исполнительница.



Надя Дорофеева о трагедии / Фото из инстаграм-сториз

Все реакции звезд на трагедию

Кристина Горняк: "Сколько трагедии было уже в нашей жизни, и мы держимся и стоим. Дай, Бог, так и дальше. 26 апреля – день Чернобыльской трагедии".

Иванна Онуфрийчук: "День в истории, который важно помнить. И чтить тех, кто погиб и пострадал".

Александра Зарицкая: "Никогда не пройдет трагедия людей. Дань уважения спасателям".

Наталья Могилевская: "38 лет со дня Чернобыльской аварии. Сегодня мы чтим память погибших и отмечаем мужество тех, кто спас мир от еще большей катастрофы".

Реакции звезд на трагедию / Фото из инстаграм-сториз