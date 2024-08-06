"Память не угаснет никогда": брат солиста группы Schmalgauzen погиб на фронте

Солист группы Schmalgauzen Владислав Михальчук сообщил о потере в семье. Его брат погиб на войне.

Александр "Феникс" был командиром танкового батальона 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. 4 августа лидер группы Schmalgauzen сообщил, что боец погиб.

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Владислав Михальчук опубликовал последнюю фотографию, которую сделал с братом Александром. Он подчеркнул, что шел с братом рядом всю жизнь. Для него защитник останется примером.

Смерть приходит неожиданно. Но я обещаю тебе, что твой огонь будет пылать вечно. Я обещаю тебе, что память не угаснет никогда. Великий Феникс, живи, поджигай небеса своим жарким светом, пусть светят они путь нам, по которому мы будем идти. Фениксы никогда не умирают, ты теперь вечный,

– написал музыкант.



Владислав Михальчук с братом / Фото из инстаграма музыканта

Александр "Феникс" принял участие в проекте Ukrainer "Подразделения победы", где рассказал о том, как чудом остался живым после одного из боевых выходов.

"Почему-то забавная ситуация, потому что новички все шли в бой. Все отделение было новички. Прямо первый раз ребята шли в бой. Мы выпрыгнули из машины, я вот в крови... Они смотрят, а я же так смеюсь с этого всего. Все должны так делать. Если выживший увидит в твоих глазах слабость, он дальше не пойдет", – говорил защитник.