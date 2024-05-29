Молчаливый блогер Антонина Носова впервые предстала с макияжем: видео поразило сеть

29 мая 2024, 18:12
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Егор Андрюшин

Блогер Антонина Носова, которая известна своими молчаливыми тиктоками, удивила перевоплощением. Она впервые предстала перед поклонниками с макияжем.

Звездный визажист Егор Андрюшин способен создать новый эпатажный образ для любой женщины. На этот раз в его кресле оказалась блогерша, которую называют самой тихой в Украине.

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Антонина Носова, известная в инстаграме под ником "Усвідомлена", предстала перед камерой в своем привычном амплуа – расстроенная и с растрепанной прической.

Но уже через несколько секунд блогерша появилась на видео в кардинально другом образе: с нюдовым макияжем и короткой стрижкой, а ее волосы были цвета клубничного блонда. Аутфит Антонины состоял из черного платья, полупрозрачных перчаток и красно-черных перьев на плечах.

Перевоплощение блогера Антонины Носовой: смотрите видео

Сеть поразил новый образ Антонины Носовой. Поклонники выражают свой восторг в комментариях под роликом:

  • "Вау, самое крутое перевоплощение! Даже девушка не удержалась и начала улыбаться";
  • "Нереальное перевоплощение! Самое яркое и неожиданное! Обожаю!";
  • "Круто! Совсем другой человек. Вам очень идет";
  • "Какая красивая Тоня";
  • "Это так неожиданно и круто".

Что известно о блогере Антонине Носовой

  • Антонина Носова начала выкладывать первые видео в сентябре 2022 года. Ее популярность быстро выросла: сейчас на нее подписана 141 тысяча человек в инстаграме и еще 144 тысячи в тиктоке.
  • Блогерша запоминается благодаря своему крайне расстроенному выражению лица и парику. Она позирует в видео на фоне городских пейзажей, не произнося ни слова,
  • В своих видео Антонина Носова делится забавными советами, рассказывает о жизненных ситуациях, высмеивает типичные проблемы в отношениях, на работе или в семье.

Автор: Марія Касій