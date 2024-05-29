Молчаливый блогер Антонина Носова впервые предстала с макияжем: видео поразило сеть

Блогер Антонина Носова, которая известна своими молчаливыми тиктоками, удивила перевоплощением. Она впервые предстала перед поклонниками с макияжем.

Звездный визажист Егор Андрюшин способен создать новый эпатажный образ для любой женщины. На этот раз в его кресле оказалась блогерша, которую называют самой тихой в Украине.

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Антонина Носова, известная в инстаграме под ником "Усвідомлена", предстала перед камерой в своем привычном амплуа – расстроенная и с растрепанной прической.

Но уже через несколько секунд блогерша появилась на видео в кардинально другом образе: с нюдовым макияжем и короткой стрижкой, а ее волосы были цвета клубничного блонда. Аутфит Антонины состоял из черного платья, полупрозрачных перчаток и красно-черных перьев на плечах.

Перевоплощение блогера Антонины Носовой: смотрите видео

Сеть поразил новый образ Антонины Носовой. Поклонники выражают свой восторг в комментариях под роликом:

"Вау, самое крутое перевоплощение! Даже девушка не удержалась и начала улыбаться";

"Нереальное перевоплощение! Самое яркое и неожиданное! Обожаю!";

"Круто! Совсем другой человек. Вам очень идет";

"Какая красивая Тоня";

"Это так неожиданно и круто".

Что известно о блогере Антонине Носовой