Гастролирует за границей и выступает с Quest Pistols Show: где сейчас Антон Савлепов

Украинский музыкант прославился своим творчеством, необычным стилем и мастерством в танцах. Кроме того, Савлепов был женат на актрисе Горбачевой, которая высказала откровенную пророссийскую позицию.

Певец получил горячую приверженность поклонников еще во время участия в проекте "Шанс". После успешного выступления карьера певца и коллектива стремительно выросла. Как менялся Антон Савлепов и чем сейчас занимается – подробнее в материале Show 24.

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Детство и начало звездного пути

Антон родился 14 июня 1988 года в Харьковской области. С самого детства он увлекался музыкой и танцами, даже посещал хореографическую студию.

Антон Савлепов в детстве / Фото из инстаграма певца

Перейдя в подростковый возраст, Савлепов находит себе кумира – Майкла Джексона. Парень начал заниматься танцами в стиле брейк-данс, отрастил длинные волосы и изменил стиль одежды.

Антон Савлепов в детстве с семьей / Фото из инстаграма певца

Впоследствии юноша поступает в Киевский национальный университет культуры и искусства на факультет хореографии. Однако в вузе Савлепов проучился всего на всего месяц, ведь его заметил руководитель и хореограф балета "Quest" Юрий Бардаш, который пригласил юного танцовщика в коллектив. Впоследствии балет отправился в гастрольный тур.

Коллектив стал настолько узнаваемым, что их приглашают сниматься в клипах известных исполнителей. В частности, Савлепов танцевал в клипе "Limbo" Евгении Власовой и Эндрю Дональдса и даже стал хореографом шоу "Шанс".

Andru Donalds – Limbo (ft. Eugenia Vlasova): смотреть видео онлайн

Проект "Шанс"

В 2007 году танцевальный коллектив превращается в певческую группу под названием Quest Pistols. На телепроекте трио исполняет песню "Я устал", которая приносит им бешеную популярность.

Quest Pistols – Я устал: смотреть видео онлайн

Отметим, что песня "Я устал" – это кавер-версия на композицию голландской группы Shocking Blue – Long and lonesome road.

Shocking Blue – Long and lonesome road: смотреть видео онлайн

От так, участниками группы Quest Pistols стали: Антон Савлепов, Никита Горюк и Константин Боровский. Что интересно, ни один из ребят не имел музыкального образования.

Развитие певческой карьеры

Команда начинает работать над первым музыкальным альбомом под названием "Для тебя", который впоследствии стал платиновым, а сама группа стала лучшим украинским музыкальным коллективом 2008 года по версии MTV Europe Music Awards.

Quest Pistols выпускает еще один хит "Белая стрекоза любви". Коллектив даже подал заявку на участие в Евровидении от России, но ему отказали, потому что песня исполнялась еще осенью 2008 года.

Quest Pistols – Белая стрекоза любви: смотреть видео онлайн

Впоследствии Савлепов даже снялся в романтической комедии "Свадьба по обмену", а также участвовал в юмористическом мюзикле "Как казаки".

В 2011 году Антон принимает решение покинуть коллектив, а через короткий промежуток времени решает остаться. Однако в 2013 году певец параллельно начинает сольную карьеру под псевдонимом "Zorko".

За три года несколько видоизменяется первоначальное название группы Quest Pistols на Quest Pistols Show. Однако в 2016 году Савлепов принимает окончательное решение и уходит из коллектива.

Проект "Агонь" и шоу "Х-Фактор"

За короткий промежуток времени первый состав команды Quest Pistols воссоединяется в новом певческом проекте и записывает несколько песен: "Отпусти", "Каждый за себя".

В 2016 году Савлепов становится судьей певческого шоу и одерживает победу со своим подопечным Севаком Ханагяном.

Севак Ханагян вместе с тренером Антоном Савлеповым / Фото инстаграма Ханагяна

В этом же году команда выпускает песню "Опа опа", авторства одной из участниц "Х-Фактора" Илоны Купко. Трек становится одним из лучших хитов группы.

АГОНЬ – Опа Опа Опа: смотреть видео онлайн

В 2017 году из команды ушел Никита Горюк, а трио превратилось в дуэт.

Личная жизнь

Сначала Антон женился на арт-директоре группы "Агонь" Юлии. Свадьбу пара сыграла тайно. У пары не было общих детей, однако у избранницы певца уже была дочь. Мужчина сумел наладить хорошие отношения с девочкой.

Вместе с женой Савлепов создал на Левом берегу Киева вегетарианский сэндвич-бар "Orang+utan". Ранее Антон сообщил, что больше не является совладельцем этого заведения.

В 2020 году артист развелся с Юлией, не называя причины. Уже в конце того же года стало известно о романе певца с актрисой Ириной Горбачевой.

Однако в 2023 году пара рассталась, в частности, из-за пророссийской позиции Горбачевой, которая уехала жить и выступать в Россию.

Чем сейчас занимается Савлепов

В начале 2022 года Антон объявил о начале нового сольного проекта "SAVLEPOV". Кроме того, начало полномасштабной войны объединила группа Quest Pistols Show. По разной информации СМИ, артисты проживают за границей и иногда гастролируют европейскими странами.

В 2023 году команда представила публике украиноязычные версии песен "Я твій наркотик" и "Ти неймовірна".

QUEST PISTOLS – Я Твій Наркотик: смотреть видео онлайн

QUEST PISTOLS – Ты невероятная: смотреть видео онлайн

Добавим, что год назад Артем Пивоваров и Quest Pistols презентовали совместную работу "Глаза".

Артем Пивоваров х Quest Pistols – Глаза: смотреть видео онлайн

Савлепов также собирает средства на нужды ВСУ, о чем сообщает своим подписчикам на странице в инстаграм.