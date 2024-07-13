Анна Тринчер ответила, хочет ли возобновить отношения с Александром Волошиным

В 2023 году украинская певица Анна Тринчер сообщила о разрыве с блогером Александром Волошиным. Пара разошлась спустя год после бракосочетания.

Артистка поделилась мыслями относительно возобновления отношений с бывшими. Исполнительница призналась, готова ли вернуться к экс-возлюбленному.

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Анна рассказала, что к ней неоднократно приходили экс-бойфренды с просьбой забыть все проблемы и возобновить роман. Впрочем, она не поддерживала такие предложения мужчин, а пыталась окончательно с ними разойтись.

У меня были эпизоды, когда ко мне возвращались бывшие после нашего разрыва, и они просили возобновить отношения. Я так искренне говорила: "Ты понимаешь, мне было очень больно, это не имеет смысла",

– отметила Тринчер.

Певица заметила, что не позволит бывшим возвращаться в ее жизнь. Вероятно, такое заявление касается и ее экс-супруга Волошина.

Я сильно против возвращений к бывшим, потому что они существовали в тот промежуток времени, где уже не существует меня,

– призналась артистка.

Анна Тринчер о возобновлении отношений с бывшими: смотрите видео онлайн

Напомним, осенью 2023-го по сети начали распространяться слухи о кризисе в отношениях Анны и Александра. Впоследствии пара подтвердила эту информацию и объявила о разводе. Волошин признался, что выгорел в отношениях, поэтому, чтобы не мучить экс-избранницу, решил расторгнуть брак.