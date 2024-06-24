Где сейчас горе-стендапер Андрей Щегель, который несмотря на наличие трех повесток, сбежал из Украины

Мужчина обманом выехал в Турцию, ведь заверил Министерство культуры, что едет за границу собирать деньги на нужды Украины. Зе пределами страны Щегель оскандалился еще и гневными заявлениями, которые возмутили общество.

Андрей Щегель – участник подкаста Srakadupa и украинский комик. В юности парень окончил Львовский военный лицей и юридический лицей академии МВД. Однако порядочности и ответственности перед страной ему таки не хватило. Чем "прославился" и где сейчас юморист – далее читайте в материале Show 24.

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Что известно о жизни Андрея Щегеля

Накануне побега комик рассказал в интервью Роману Скрыпину, что получил три повестки, но идти на фронт намерения нет. Минкульт предоставил мужчине разрешение на выезд, потому что тот заверил, что выезжает в благотворительных целях.

Прибыв в Турцию, сделал заявление, что пока в Украине война, домой он не вернется, а за рубежом "классно проводит время в комфортной психологической обстановке".

Андрей Щегель / Фото из фейсбука комика

Когда Щегель "освоился" за рубежом, то сделал ряд скандальных заявлений, которые окончательно сорвали маску с беглеца:

У него нет угрызений совести за то, что ребята гибнут на фронте: "Я исхожу из того, что это выбор ребят – погибать. Я искренне сочувствую каждому, кто вынужден сейчас защищать Украину, потому что он ее любит, и искренне сочувствую Украине, что она переживает самую ужасную трагедию в своей истории и, пожалуй, в мире сейчас";

Впоследствии назвал Украину "фикцией", обозвав ее "й*б*ным цирком с попаяными дебилами";

Затем выразил недовольство, что в инстаграме все посты говорят о войне: "Грустная х*йня стала. Ты когда-то подписывался на тёлку, потому что у неё были регулярно фотки из спортзала, где она такая: "Моя задница стала еще больше". А сейчас ты заходишь, а она такая: "Ааааа, под Харьковом умерли люди". Ну, отписка".

Такие заявления не остались мимо внимания общества, и люди выразили свой протест комику. Сам Щегель потом говорил, что СМИ вырвали фразы из контекста, и пожаловался на угрозы, которые ему поступают.

Еще позже мужчина решил извиниться за свои высказывания и начал "речь" со слов "братья и сестры".

Я уверяю, что хотел быть с вами откровенным, потому что уважаю вас. И считаю, что тот, кто говорит неприятную правду, гораздо безопаснее того, кто говорит то, что люди хотят услышать. У Украины есть настоящие враги - и это точно не я, – сказал комик.

Андрей Щегель / Скриншот из интервью комика

В Минкульте отреагировали на этот вопиющий случай и заявили, что за это дело возьмутся правоохранительные органы.

Действия комика недопустимы в условиях военного положения, во время, когда подавляющее большинство сознательных мужчин остаются стране и готовы воевать за сохранение нашего государства, – сказали в Министерстве.

Где сейчас горе-беглец

Известно, что юморист живет в США. Там он надеется получить право на длительное проживание.

В то время в Украине проходят судебные заседания по делу побега. Напомним, что основатель продюсерского центра Comedy Space Сергей Чудаев подал на комика в суд – все потому, что Щегель имел возможность выехать за границу именно благодаря контракту с компанией. Не вернувшись, он нарушил договоренности и нанес репутационный ущерб Сергею Чудаеву и команде.

В октябре 2023 года состоялось второе заседание на котором суд назначил Щегелю выплатить миллион гривен.

Чудаев заверил, что деньги отдаст на нужды ВСУ. Что интересно, впервые на этом заседании появилась адвокат комика, которая отказалась давать СМИ любые комментарии.