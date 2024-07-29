После выступления в Юрмале: Андрей Данилко объяснил, почему продолжает общаться на русском

Андрей Данилко несмотря на полномасштабное вторжение России продолжает разговаривать и выступать на русском. Как следствие, певца обвиняют в том, что он общается на языке агрессора. Исполнитель отреагировал на эти упреки.

Также он объяснил, почему не переводит свои хиты на украинский. К тому же Данилко в целом высказал свое мнение относительно языкового вопроса в Украине.

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Так, по мнению певца, он не разговаривает на языке агрессора и считает, что язык – это лишь способ коммуникации.

Когда мне говорят, что я говорю на языке агрессора, то я говорю: "А может, агрессор разговаривает на русском?". Язык дан для коммуникации. Песни в основном написаны мной. Я сам из Полтавы, там суржик, я даже когда-то этого стеснялся. И сейчас говорю, что это особенность нашей области. Почему я должен себя ломать? Я подчеркиваю, что язык дан для того, чтобы мы понимали друг друга. А его используют в политических целях,

– отметил исполнитель.

Он добавил, что в Украине должен быть государственным украинский язык, однако не понимает, почему ему должны запрещать петь написанные им же песни. Певец говорит, что не может перевести некоторые композиции из своего репертуара на украинский, потому что тогда теряется смысл.

Я могу в глазах других не иметь права. Говорят, что это триггерит. Я понимаю, что сложное время, люди очень сложно живут. Психика нарушена, все очень раздражены. И тогда, наверное, не приходите на эти концерты. Специально переводить то, что не переводится, то уже будет не то. Когда меня еще заставляют... Это врожденное чувство расхождения. Не нужно меня заставлять,

– подчеркнул Андрей Данилко.

Он считает, что должно пройти время и тогда все перейдут на украинский.

Язык – это постепенно, это эволюция. Должно пройти время. Новому поколению, думаю, будет легче,

– сказал Данилко.

Интервью с Андреем Данилко: смотрите видео онлайн

Напомним, на днях в латвийском курортном городе Юрмала завершился международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024 – ежегодное мероприятие, организованное певицей Лаймой Вайкуле. Оно собрало на одной сцене около 45 артистов из 14 стран мира. Среди украинских звезд, которые выступили на сцене в Юрмале, были: Верка Сердючка, Настя Каменских, которая приехала вместе со своим мужем и продюсером Потапом, Макс Барских и Alekseev.

В то же время заметим, что на фестивале выступали и российские звезды. В частности, группа "Би-2", Андрей Макаревич, Макс Покровский, "Ногу свело" и другие. В основном эти артисты публично осудили вторжение России в Украину и даже получили гражданство других стран.