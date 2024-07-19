Жил на 3 тысячи гривен в месяц и был в оккупации: где сейчас танцовщик и певец Амадор Лопес

Амадор родился в Венесуэле. С детства мужчина занимался фехтованием и хореографией. Позже Лопес решил поступить в украинский вуз, чтобы получить образование.

Хореограф не только стал призером многих танцевальных чемпионатов по латиноамериканским танцам, но и в 2006 году создал собственный шоубалет Rumbero's, который сотрудничал как с украинскими, так и с российскими звездами. Подробнее о жизни Амадора в Украине и где он сейчас – читайте в материале Show 24.

Может заинтересовать Проживает роскошную жизнь, но не в Украине: где сейчас экс-участница "ВИА Гры" Санта Димопулос

Карьера и личная жизнь

Благодаря успешной карьере с шоубалетом Лопеса начали приглашать в телевизионные проекты, среди которых: "Танцы со звездами", "Танцую для Тебя" (в двух сезонах был в составе жюри), "Майданс", "Фабрика звезд" и другие.

Амадору настолько понравилась Украина, что он решил остаться здесь навсегда. В феврале 2022 года танцовщик получил украинское гражданство.

Наконец сбылась моя мечта – теперь я гражданин Украины не только в сердце, но и на бумаге. Я получил паспорт и я очень счастлив по этому поводу! Я долго шел к этому всеми возможными способами! – писал Амадор.

Мужчина научился свободно разговаривать на украинском и даже сдавал экзамен на знание языка. Как-то знаменитость в 2023 году рассказал, что имеет много кредитов, которые тянутся за ним еще со времен ковидной пандемии. У него даже был период когда приходилось жить на 3 тысячи гривен в месяц.

Что касается личной жизни, то хореограф благодаря танцам познакомился со своей первой женой Светланой Шпилевой. В браке пара прожила 8 лет. Амадор как-то делился, что очень сожалеет о том, что у них нет общих детей.

Причиной развода называют – творческие амбиции. Оба погрузились в развитие своих карьер, а любовь и страсть начали угасать. Свободно ли сейчас сердце зажигательного венесуэльца – неизвестно.

Где сейчас Амадор Лопес

Звезда забрал в Украину из Венесуэлы маму. Они проживают в трехэтажном доме под Киевом, дизайн для которого создавал сам Амадор. На первом этаже расположена гостиная и кухня. На втором – спальня Лопеса, комната его мамы, гардеробная и гардероб. В то же время на третьем этаже дома – терраса, где Амадор хочет обустроить джакузи и lounge-зону после победы Украины.

Однако в начале полномасштабной войны звезда вместе с матерью пробыли около трех недель в оккупации вблизи Макарова. Как только появилась возможность, семья выехала на запад страны.

Сегодня мужчина преподает танцы, а порой попадает и на так называемые "халтуры". Амадор не остановил и певческую карьеру. Он активно выступает и время от времени выпускает новые песни и видеоработы.

Амадор Лопес – Не москаль: слушайте онлайн

Знаменитость активно поддерживает Украину во время войны. Собирает средства на нужды ВСУ, встречается с военными, проводит мастер-классы для детей переселенцев и тому подобное. Амадор освещает свою жизнь в соцсетях, хотя в последнее время новые сообщения появляются все реже.