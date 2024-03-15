Пугачева публично поддержала Могилевскую, которая пряталась от обстрелов во время атаки на Кривой Рог

В вечер атаки на Кривой Рог Наталья Могилевская записала эмоциональное видео из бомбоубежища. На него отреагировала российская певица Алла Пугачева.

Вечером 12 марта Наталья Могилевская должна была выступить в Кривом Роге с концертом. Однако мероприятие так и не состоялось из-за ракетного удара по городу.

К слову Я тоже могла оказаться под прилетом, – Могилевская остановила концерт после удара по Кривому Рогу

Пугачева обратилась к Могилевской

Наталья Могилевская после начала воздушной тревоги и громких взрывов спустилась в укрытие. Она начала прямой эфир, чтобы поддержать поклонников. Этот ролик звезда опубликовала в своем инстаграме.

74-летняя российская певица Алла Пугачева прокомментировала видео Натальи Могилевской из бомбоубежища.

Ой, Наталья! Душой с вами. Ужас,

– написала артистка.



Комментарий Пугачевой / Скриншот из инстаграма Натальи Могилевской

Что известно о позиции Пугачевой и Галкина

Звездные супруги покинули Россию в начале полномасштабного вторжения и осудили войну против Украины. В то же время Максим Галкин высказывался куда активнее, чем его жена Алла Пугачева.

В то же время когда шоумена признали "иноагентом", Алла Пугачева и сама попросилась добавить ее в этот список, получив в ответ гневные комментарии от россиян-путинистов.

Стоит помнить, что Алла Пугачева и другие так называемые "хорошие россияне" – люди, которые чужие для Украины. Ничего конкретного для того, чтобы остановить войну, не сделали ни они, ни их многомиллионная аудитория. Их антивоенная позиция может быть не столько реальной, как приспособленческой. Максимум их стараний – комментарии под сообщениями украинцев и высмеивание путинистов.