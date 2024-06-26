Я не живу в мире, где нет Димы, – Алина Михайлова о болезненных моментах после потери "Да Винчи"

Боевой медик Алина Михайлова рассказала о случаях, которые причиняют ей боль после потери жениха, Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Она подчеркнула, что ей важно не дать людям забыть о его пути.

Руководитель медицинской службы "Ульф" призналась, что самым тяжелым моментом со дня гибели Дмитрия Коцюбайло была годовщина. В интервью Маше Ефросининой Алина Михайлова объяснила, почему.

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Это больше о давлении сверху. Я не живу в мире, где нет Димы, у меня другой мир. Я живу в мире, где он уехал. Те самые таблетки, которые я принимаю, еще больше подкрепили меня в том, что я просто его ожидаю. Мне с этим хорошо и мне с этим классно. А когда годовщина, люди на тебя давят информацию, которую ты не хочешь слышать. Давят этим словом "погиб",

– рассказала Алина Михайлова.

Любимая "Да Винчи" призналась, что ненавидит, когда к нему применяют слово "погиб". Официальные мероприятия, на которых она должна быть, тоже причиняют боль. Ведь люди вокруг горюют, тогда как она пытается сохранить свой мир, где она просто ждет Дмитрия.

"Я держусь благодаря тому, что у меня есть дорога, к которой я иду. В конце я чего-то дождусь. Встречи с Димой. Она для меня визуализирована и мне с этим ок. А когда люди пытаются перебить эту мою дорогу какими-то... Это вовсе не зов, что мне не надо сочувствовать, кто хочет. Но в такие масштабные штуки ты себе думаешь: ты, видимо, не в своем уме, потому что на самом деле все же по-другому. А потом возвращаешься к тому, что нет. В этой истории классно и комфортно, и я бы хотела по ней жить", – добавила она.

Алина Михайлова отметила, что не имеет ответа на вопрос, как справиться с горем. По ее мнению, нет ни одной общей таблетки, которая решит все проблемы.

Интервью с Алиной Михайловой: смотрите видео онлайн

Каким был день прощания с "Да Винчи"

Маша Ефросинина также спросила у Алины о ее ощущениях на прощании с Дмитрием Коцюбайло. Михайлова призналась, что не помнит этого дня, как несколько других дней со дня потери. Лишь недавно она спросила у собрата, что происходило в то время.

Иногда мне кажется, что я сама себе что-то придумала. Потому что эти дни, их просто нет. Как оказалось, что 10 марта и 9 марта я была постоянно на телефонах и решала все вплоть до гроба, ее цвета, оттенка, и как бы он хотел,

– поделилась медик.

Алина Михайлова помнит, что для нее было важным, как этот день пройдет. Чтобы он отложился в памяти другим людям. Даже несмотря на такой ужасный контекст.

"Я уверена, что большинство людей наравне с горем и сожалением чувствовали огромную гордость быть причастной к этому человеку. Для меня было важным дать возможность людям прикоснуться к этому человеку даже вот таким образом", – подчеркнула она.

Защитница добавила, что для нее Дмитрий – не просто любимый человек. Она им бесконечно гордится как командиром, как военным. Хотя он не был профессиональным военнослужащим. Алина делает все для того, чтобы не дать людям возможности забыть о его пути и истории, которыми надо гордиться.

Простой обычный человек без миллионов тысяч оксфордских образований, без кучи состоятельных родственников, без каких-либо связей. Человек, который из обычного мальчика, выросшего на Ивано-Франковщине, добился того, что перед ним стояло на коленях высшее руководство этого государства. Это можно воспринимать с грустью, а можно это воспринимать как с гордостью. Для меня это путь гордости,

– отметила Алина Михайлова.

Гибель Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи"