Він називається "Ти [Романтика]" і запрошує слухачів в 45-хвилинну подорож у минуле. Альбом наповнений відсилками, "пасхалками", загадками й метафорами, які розповідають маловідомі та дуже цікаві історії про буремний період розстріляного відродження.

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Розстріляне відродження повернулося

Цьому посприяв мистецький український рух (МУР), який створив перший історичний альбом-мюзикл про письменників "Ти [Романтика]", де за допомогою музики оживають історії зради, служби, самогубства, дружби та страти.

Всього альбом складається із 17 різних композицій, де кожен трек плавно переходить у наступний, утворюючи цілісну розповідь, що дає можливість слухачу "на власні вуха" стати свідком бурхливої епохи української літератури.

Відомо, що на створення текстової основи "Ти [Романтика]" знадобилося більше півроку, адже один лише лірик-бук з текстами пісень займає більше 40-ка сторінок. Річ у тім, що проєкт створювався не лише на основі особистих переживань письменників, які є загальновідомими, учасники МУР шукали дивовижні та маловідомі фрагменти з української літератури. Серед цих відкриттів – пронизливий трек "Партія веде", що проливає світло на історію зради Тичини.

"Ти [Романтика]" наповнений відсилками, "пасхалками", загадками й метафорами. Зокрема, навіть назва історичного альбому-мюзиклу містить прихований сенс, маючи спорідненість з найвідомішим твором Хвильового.

"Я (Романтика)" Хвильового – розповідає нам про кризу всередині ліричного героя, про розчарування ідеалами революції, демонструє необхідність робити вибір – і його жахливі наслідки. "Ти [Романтика]" МУР – робить героєм слухача, кожного з нас. І не змушує до вибору. Не вказує: де правильне, а де – неправильне, ідейне та патріотичне, сумне чи необхідне,

– підкреслили музиканти.

Зазначимо, що у проєкті взяли участь такі відомі особистості, як Сергій Жадан, Хейтспіч, Женя Янович, NAZVA, Олена Кравець, Сергій Мартинюк та деякі інші талановиті митці.

Тизер "Ти [Романтика]": дивіться відео онлайн / Відео пресслужби МУР

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