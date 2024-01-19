Пісня називається "Мій брате". Слухачі підкреслили, що композиція розриває душу і доводить до сліз.

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Джамала випустила нову пісню "Мій брате"

Співачка написала пісню, яку присвятила полеглому на війні близькому другу.

Найменше, що ми можемо зробити стосовно людей яких ми любили, і які померли захищаючи нас, — пам'ятати, згадувати, не боятися їх любити, любити спогади про них, згадувати їх жарти, музичні смаки, цитувати їх,

– наголосила виконавиця.

Трек Джамала представила разом із чуттєвим лірик-відео. У ролику знаменитість пише листа. Це відбувається у неї вдома. Важливою деталлю в кліпі є мобільний телефон як символ зв'язку та пам'яті, який дозволяє зберігати важливі моменти, записувати думки та спілкуватися з близькими.

Jamala – "Мій брате": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

У коментарях під кліпом зазначила, що композиція вийшла дуже чуттєвою та розчулює до сліз.

"Як багато тих, кому ця пісня є реквіємом, вона неодмінно стане сторінками нашої пам'яті. Дякую вам, Джамало, що стали нам усім голосом правди та надії";

"Пісня неймовірна, до мурах";

"Слова і пісня розриває душу, тяжка пісня";

"Дуже сумна пісня. Пісня присвята. Вічна пам'ять";

"Чуттєва пісня. Джамала, браво";

Друг Джамали – Сейран Кадиров

Чоловік був близьким другом сім'ї співачки. Джамала розповідала, що він замінив їй брата.

Відомо, що чоловік служив у спецпідрозділ "Крим" ГУР МО, однак загинув у січні 2023 року під Бахмутом.

У військового залишилися дружина і три доньки, молодшій з яких лише два роки.