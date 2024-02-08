передає 24 Канал.

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Ротару хочуть позбавити звання "Почесний громадянин Ялти" та забрати готель

Яніна Павленко, мер Ялти, повідомила, що російська громада Криму висунула пропозицію позбавити Софію Ротару звання "Почесний громадянин Ялти". Голова окупаційної адміністрації підтримала цю пропозицію.

За 10 років від дня возз'єднання Криму з Росією в Ялті вона не з'являлася, позиція її зрозуміла,

– зазначила Павленко.

Зазначимо, днем возз'єднання Криму з Росією в країні-терористці називають окупацію півострова у 2014 році.

Цікаво, що Яніна у своєму телеграм-каналі навіть створила опитування, чи потрібно українську співачку позбавляти звання "Почесний громадянин Ялти". 77% від загальної кількості учасників голосування, що становлять 3354 особи, виступили за.

Крім того, самопроголошений сенатор від Криму, Сергій Цеков, запропонував "націоналізувати" готель Villa Sofia української співачки в Ялті. Таке рішення він прийняв на підставі антиросійської позиції виконавиці та її фінансової підтримки Збройних сил України з 2014 до 2022 року.

"Її майно має бути націоналізовано та передано, як я вважаю, Ялтинському міському округу", – підкреслив Цеков.

На його думку, краще перетворити заклад на РАЦС.

"У Ялті, як мені здається, не дуже хороший Палац одруження. Відмінне розташування вілли, це набережна Ялти. Тож для Палацу одруження цілком підходить", – вважає так званий сенатор.

Villa Sofia в Ялті