Пиз*ець не вічний, – російський співак Noize MC побажав Україні перемоги у війні

Російський артист Іван Алексєєв, більш відомий як Noize MC, висловив підтримку Україні на тлі операції в Курській області. Він заявив, що бажає перемоги нашій країні у війні з Росією.

Також виконавець засудив дії путінської Росії. Крім того, він згадав на своїй сторінці в інстаграмі про "Азов".

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Так, у новому дописі Алексєєв поділився, що один із його найближчих друзів – українець, який народився в Суджі. До того ж з'ясувалося, що дідусь артиста теж родом з України й зі своєю дружиною зараз живе в Бєлгороді, звідки відмовляються виїжджати.

Війна – лайно. Війни не повинно бути. Але, поки агресор не отримує по зубах, він не заспокоюється і не відступає, а отже війна триває – в цьому і проблема. Тому так, я бажаю Україні перемоги. І я на цю перемогу теж працюю. Що ніяк не заважає мені співчувати мирним жертвам на російському боці. І таких, як я – багато. Тут немає ніякої розбіжності. Коли хворому на рак призначають хімієтерапію, йому від неї дуже ху*ово. Але не лікувати рак – ще ху*овіше. Крах путінської Росії – єдиний шанс росіян на нормальне життя в майбутньому, але сам собою він не станеться. Попереду багато болю, але пиз*ець не вічний. Хай живуть люди,

– зазначив виконавець.

Також Noize MC опублікував фото, на якому постав у футболці, де зображений потяг "Азов", що раніше курсував за маршрутом Київ-Маріуполь. Її йому подарувала подруга Яна Яковенко, родом з Маріуполя, яка сама намалювала цей принт.

Варто зазначити, що підтримка України з боку Noize MC почалася задовго до повномасштабного вторгнення. Ще 14 серпня 2014 року, на початку російсько-української війни, музикант виступив на фестивалі "Захід" з українським прапором. Крім того, у вересні 2019 року артист презентував пісню, в якій гостро критикував політику російської влади.