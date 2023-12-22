Не пропустіть Вже декілька місяців у черзі: Тімур Мірошниченко розкрив, коли сім'я всиновить ще одну дитину

Христина Соловій

Співачка показала наслідку влучання шахедів у багатоповерховий будинок і закликала всіх допомагати українському війську.

"Обличчя росіян "тріумфу" – знищувати спокій і добробут напередодні Різдва. Це може статися з кожним з нас, тому допомагати війську ми маємо як один", – наголосила співачка.



Христина Соловій відреагувала на нічну атаку шахедів / Скриншот з інстаграм-сторіс

Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб кожен піс*н відсох у тих с*к, хто запускає ракети та шахеди з Росії. У мене все", – лаконічно висловився ведучий.



Андрій Бєдняков відреагував на нічну атаку шахедів / Скриншот з інстаграм-сторіс

Христина Решетник

Знаменитість наголосила, що росіяни цілеспрямовано влучають у багатоповерхові будинки, де живуть люди. Крім того, вона додала, що пошкоджена квартира їхніх друзів.

"Жахіття. Прицільно б'ють по житлових будинках", – написала дружина українського ведучого.



Христина Решетник відреагувала на обстріл Києва шахедами / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раміна Есхакзай

Журналістка показала розтрощений будинок і вчергове підкреслила, що громадяни країни-терористки жахливі люди.

"Шахед по житловому будинку в Києві. Росіяни – пі*ари. Ви самі знаєте. Росіяни – пі*ари – це константа на всі часи. Взаємозамінні слова. Синоніми", – зазначила інтерв'юерка.



Раміна Есхакзай відреагувала на обстріл Києва шахедами / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ектор Хіменес-Браво

Кулінар поділився наслідками влучання у багатоквартирний будинок.

"Немає слів, лише ненависть", – наголосив кухар



Ектор-Хіменес Браво відреагував на атаку шахедами у Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс

Олександра Заріцька

"Боже, які тварини. Влучання в багатоповерхівку", – написала KAZKA



Олександра Заріцька відреагувала на атаку Києва шахедами / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як інші зірки відреагували на обстріл Києва

Інші українські знаменитості також поширили наслідки влучання в багатоповерхівку та висловили свою ненависть до росіян. Зокрема, про атаку на столицю написали Настя Каменських, Наталя Могилевська, Тарас Цимбалюк та інші зірки.

Як інші зірки відреагували на обстріл Києва / Скриншоти з інстаграм-сторіс