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Христина Соловій
Співачка показала наслідку влучання шахедів у багатоповерховий будинок і закликала всіх допомагати українському війську.
"Обличчя росіян "тріумфу" – знищувати спокій і добробут напередодні Різдва. Це може статися з кожним з нас, тому допомагати війську ми маємо як один", – наголосила співачка.
Христина Соловій відреагувала на нічну атаку шахедів / Скриншот з інстаграм-сторіс
Андрій Бєдняков
"Я хочу, щоб кожен піс*н відсох у тих с*к, хто запускає ракети та шахеди з Росії. У мене все", – лаконічно висловився ведучий.
Андрій Бєдняков відреагував на нічну атаку шахедів / Скриншот з інстаграм-сторіс
Христина Решетник
Знаменитість наголосила, що росіяни цілеспрямовано влучають у багатоповерхові будинки, де живуть люди. Крім того, вона додала, що пошкоджена квартира їхніх друзів.
"Жахіття. Прицільно б'ють по житлових будинках", – написала дружина українського ведучого.
Христина Решетник відреагувала на обстріл Києва шахедами / Скриншот з інстаграм-сторіс
Раміна Есхакзай
Журналістка показала розтрощений будинок і вчергове підкреслила, що громадяни країни-терористки жахливі люди.
"Шахед по житловому будинку в Києві. Росіяни – пі*ари. Ви самі знаєте. Росіяни – пі*ари – це константа на всі часи. Взаємозамінні слова. Синоніми", – зазначила інтерв'юерка.
Раміна Есхакзай відреагувала на обстріл Києва шахедами / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ектор Хіменес-Браво
Кулінар поділився наслідками влучання у багатоквартирний будинок.
"Немає слів, лише ненависть", – наголосив кухар
Ектор-Хіменес Браво відреагував на атаку шахедами у Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс
Олександра Заріцька
"Боже, які тварини. Влучання в багатоповерхівку", – написала KAZKA
Олександра Заріцька відреагувала на атаку Києва шахедами / Скриншот з інстаграм-сторіс
Як інші зірки відреагували на обстріл Києва
Інші українські знаменитості також поширили наслідки влучання в багатоповерхівку та висловили свою ненависть до росіян. Зокрема, про атаку на столицю написали Настя Каменських, Наталя Могилевська, Тарас Цимбалюк та інші зірки.
Як інші зірки відреагували на обстріл Києва / Скриншоти з інстаграм-сторіс