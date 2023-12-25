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Різдвяний бліц з Тарасом Тополею

Різдво 25 грудня чи 7 січня? Напевно, 25 грудня.

В такі часи важливо святкувати нам з усім світом,

– наголосив артист.

Різдво чи Новий рік? Ще з дитинства мені більше подобається Новий рік.

Моя улюблена різдвяна традиція – це... родинні посиденьки за столом, колядки та кутя.

Святкову атмосферу вдома створює... кохана, діти й час, коли ми всі разом. Коли діти усміхаються, скачуть вдома, домашні страви.

Цього року я ставитиму ялинку, бо... це радість для дітей, це їхній настрій і поміж усього всього, що відбувається, хочеться, аби радість панувала вдома.

На нашій ялинці вдома обов'язково мають бути... іграшки, створені дитячими руками, та гірлянди.

Перед Новим роком я завжди... маю багато справ. Зазвичай це концерти та святкова метушня. Раніше було багато корпоративів.



Найбільше я люблю дарувати подарунки, тому що... це приносить радість моїм близьким.

Моя улюблена колядка… "Небо і земля". Особливо подобається, коли вона звучить під оркестр.

У році, що минає, мені довелося... багато працювати. Як, зрештою, і усім українцям.

У новому 2024 році я бажаю українцям єдності, віри в перемогу і бути добрішими один до одного. Пам'ятаймо, що у нас єдиний ворог і це Росія,

– підсумував виконавець.