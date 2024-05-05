Очікування від шлюбу та подорожі під Riptide: як хіт 2013 року розриває тікток

У тіктоці завірусилася пісня Riptide виконавця Vance Joy. У мережі почали з'являтися як кумедні відео під цей трек, так і ті, що надихають на подорожі.

Цікаво, що реліз пісні відбувся 11 років тому, але наразі вона набирає популярність серед юзерів тіктоку. Українці теж створили кумедний тренд під цей хіт.

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У чому суть тренду

Українці знімають комедійні відеоролики, на яких діляться очікуванням щодо подружнього життя. Так, чоловік впевнений, що після весілля дружина готуватиме йому сніданки вранці.

Однак, з часом виявляється, що жінка сама просить про таку послугу. Наприкінці відео дружина засинає, ніби підтверджуючи своє небажання рано вставати і готувати сніданок чоловікові.

Водночас інші юзери публікують відео, на яких очікують майбутню зустріч чи подорож з друзями. Деякі користувачі показують спочатку кадри з пляжу, а потім починають бігти до води. Інші тіктокери демонструють відео з аеропорту, а пізніше з місця, куди вони прибули для подорожі та відпочинку.

Що відомо про трек Riptide

Це сингл австралійського співака Vance Joy. Трек отримав позитивні відгуки музичних критиків, які високо оцінили його текст та вокал. Пісня мала комерційний успіх в Австралії, посівши шосте місце в ARIA Charts.

Кліп був випущений на YouTube у 2013 році. Він художньо зображує пісню слово в слово.

Vance Joy – Riptide: дивіться відео онлайн

У травні 2015 року він став другим довготривалим синглом у чарті Billboard Hot 100 у США, перебуваючи у цьому списку протягом 43 тижнів. А тепер він продовжує розривати тікток і спонукати юзерів до створення нових трендів під цей хіт.