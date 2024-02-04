З'ясувалося, що YAKTAK, який зайняв друге місце за результатами глядацького голосування, має аж на 600 тисяч голосів менше. За молодого артиста проголосували 107 тисяч українців.

Не пропустіть Alyona Alyona та Jerry Heil перемогли у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024

Результати голосування за учасників Нацвідбору-2024 в Дії

Найбільшу кількість голосів – 723 297, що становить 61,97% від загальної кількості – набрав виступ Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Трек Lalala YAKTAK посіла друге місце з 107 227 голосами. Третє місце зайняв MELOVIN з 82 838 голосами, що становить 7,10%. після них у списку йдуть Ziferblat, YAGODY, SKYLERR, NAHABA та ANKA. Водночас Drevo, INGRET та NAZVA посіли останні місця в рейтингу.

Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: 723 297 голосів (61,97%)

723 297 голосів (61,97%) YAKTAK – Lalala: 107 227 голосів (9,19%)

107 227 голосів (9,19%) MELOVIN – DREAMER: 82 838 голосів (7,10%)

82 838 голосів (7,10%) Ziferblat – Place I Call Home: 64 276 голосів (5,51%)

64 276 голосів (5,51%) YAGODY – Tsunamia: 62 269 голосів (5,33%)

62 269 голосів (5,33%) SKYLERR – Time is running out: 38 177 голосів (3,27%)

38 177 голосів (3,27%) NAHABA – GLASSS: 23 593 голоси (2,02%)

23 593 голоси (2,02%) ANKA – "Палала": 19 183 голоси (1,64%)

19 183 голоси (1,64%) Drevo – Endless chain: 16 235 голосів (1,39%)

16 235 голосів (1,39%) INGRET – Keeper: 15 238 голосів (1,31%)

15 238 голосів (1,31%) NAZVA – Slavic English: 14 852 голоси (1,27%)



Результати голосування в Дії / Скриншот



Результати голосування в Дії / Скриншот