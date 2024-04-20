Блогерка пояснила: чоловік сподівався, що розлучення налякає Катерину й вона передумає змінювати свою зовнішність. Втім, це не спрацювало.
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Чому пластичні операції Репяхової ледь не стали приводом для розлучення
Катерина розповіла, що Віктор Павлік був проти будь-яких маніпуляції із зовнішністю коханої.
Колись він мені казав, якщо зробиш те чи те, то я розведуся… Ну не розводиться, ясна справа. Він думав, що це буде працювати, але не працює,
– зазначила інфлюенсерка.
Водночас вона зауважила, що перед тим, як зробити якусь пластичну операцію, вона довго морально готує партнера. Проте підкреслила, що не радиться з ним, а просто ставить перед фактом.
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Які пластичні операції робила Катерина Репяхова
- У березні минулого року блогерка зробила ринопластику вартістю 3520 євро (еквівалент понад 140 тисяч гривень) та септопластику за 1100 євро (44 тисячі гривень).
- До того ж відомо, що вона робила ліпофілінг підборіддя для корекції обличчя за допомогою жирової тканини з її живота та збільшувала губи.
- У 29 років зіркова дружина вперше вдалася до уколів краси. Блогерці вкололи ботокс в лоб, між бровами та навколо очей.
- Крім того, нещодавно інфлюенсерка перенесла пластику та лікування ерозії шийки матки.
- Катерина також хоче зробити собі мамопластику, втім поки вважає, що це не на часі.