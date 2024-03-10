На знімку Кетрін з дітьми виглядали дуже щасливими. Цікаво, що нещодавно папараці підловили принцесу Уельську під час прогулянки з її мамою, що свідчить про позитивне відновлення дружини принца Вільяма після операції.

Не пропустіть Володимир Зеленський вперше за довгий час показався з дружиною на публіці: ніжні кадри подружжя

Який вигляд має Кейт Міддлтон сьогодні

З нагоди Дня Матері, який у Великій Британії святкують 10 березня, в інстаграмі принца і принцес Уельських опублікували світлину Кетрін з дітьми.

На фото усміхнена Її Високість сидить на стільці в оточенні своїх трьох дітей: принц Джордж, який стояв позаду неї, принцеса Шарлотта – праворуч, а принц Луї – ліворуч.

Дякую за ваші добрі побажання та постійну підтримку протягом останніх двох місяців,

– зазначили під публікацією.

Цікаво, що автором фотографії є принц Вільям.

Що відомо про стан здоров'я Кейт Міддлтон