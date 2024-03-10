На знімку Кетрін з дітьми виглядали дуже щасливими. Цікаво, що нещодавно папараці підловили принцесу Уельську під час прогулянки з її мамою, що свідчить про позитивне відновлення дружини принца Вільяма після операції.
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Який вигляд має Кейт Міддлтон сьогодні
З нагоди Дня Матері, який у Великій Британії святкують 10 березня, в інстаграмі принца і принцес Уельських опублікували світлину Кетрін з дітьми.
На фото усміхнена Її Високість сидить на стільці в оточенні своїх трьох дітей: принц Джордж, який стояв позаду неї, принцеса Шарлотта – праворуч, а принц Луї – ліворуч.
Дякую за ваші добрі побажання та постійну підтримку протягом останніх двох місяців,
– зазначили під публікацією.
Цікаво, що автором фотографії є принц Вільям.
Що відомо про стан здоров'я Кейт Міддлтон
- На початку року принцесі Уельській зробили планову операцію на черевній порожнині. Процедура була плановою і не пов'язана з онкологічними захворюваннями.
- Після операції Кетрін деякий час перебувала в лікарні, а потім повернулася додому.
- Зараз фізіотерапевти допомагають Її Високості з реабілітацією. Водночас це доволі тривалий процес.
- Відомо, що наразі її самопочуття хороше. Нещодавно вона з принцом Вільямом та дітьми їздила на невеличкий відпочинок до маєтку Сандрінгем в Норфолку.
- Очікується, що Кейт Міддлтон повернеться до виконання своїх королівських обов'язків після Великодніх свят.